Wirtschafts-Ausblick 2022: Aus der Krise, in die Krise?

Die Eckdaten spiegelten für das Burgenland trotz Corona grundsätzlich eine gute Ausgangslage für 2022 wider: positive Daten vom Arbeitsmarkt, ein Anstieg von fast zehn Prozent bei den Übernachtungen im Vorjahr oder ein 9-prozentiges Produktionsplus in der Bauwirtschaft von Jänner bis Oktober 2021.

Mittlerweile sei die Stimmung unter den heimischen Unternehmen freilich gedrückter, führte kürzlich Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth aus – und das nicht, „weil die Auftragsbücher kleiner geworden“ seien, sondern durch die Verunsicherung infolge der Lage in der Ukraine und deren „schwer abschätzbaren Folgen.“

Foto: BVZ

Zu schaffen würden den burgenländischen Betrieben zudem weiter Lieferengpässe sowie der gestiegene Kostendruck auf Energie-, Material- und Arbeitskosten machen, so Nemeth. Was auch das aktuelle Wirtschaftsbarometer der Wirtschaftskammer bestätige, im Rahmen dessen auch 200 Unternehmer aus dem Burgenland befragt wurden, wie WKÖ-Expertin Claudia Huber unterstrich: „Leider wird sich die Situation durch den Krieg in der Ukraine neuerlich zuspitzen.“

Das für heuer prognostizierte Wirtschaftswachstum von mehr als vier Prozent werde wohl nicht zu halten sein, räumte Huber ein. Die Hoffnungen würden nun vor allem auch auf dem privaten Konsum liegen, befinde sich doch die Sparquote pandemiebedingt „auf einem 25 Jahre-Hoch.“

Energiekosten: Doskozil geht „einen anderen Weg“

Im Zuge seiner Kritik an den Maßnahmen des Bundes gegen die hohen Energie- und Lebenserhaltungskosten ließ Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) mit einem Vorstoß aufhorchen: Er kündigte ein eigenes Modell an, wonach die industrielle Energieerzeugung mit einer Abgabe belegt werde. Gespeist werden soll damit ein bei der Landesholding eingerichteter Fonds, um Menschen, die es nötig haben, zu unterstützen. Details dazu sollen demnächst präsentiert werden.

Kritik kam von der Opposition: „Mögliches Bürokratiemonster“ (ÖVP), „falscher Weg“ (Grüne) und „grenzwertige Idee“ (FPÖ).