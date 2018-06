Der Umsatz legte um 6,4 Prozent auf 53 Mio. Euro zu. 4,1 Mio. Euro wurden in die Stärkung der Wirtschaftsbetriebe und in die Substanz der großen historischen Denkmäler (Burg Forchtenstein, Schloss Esterhazy in Eisenstadt, Steinbruch St. Margarethen) investiert, teilten die Esterhazy-Betriebe am Montag mit.

Der größte Teil des Umsatzes der Gruppe (32,7 Mio. Euro) kam aus dem Bereich Forst, Landwirtschaft und Naturmanagement, dahinter folgten die Immobilien mit 7,8 Mio. Euro. Das Unternehmen hat 327 Mitarbeiter (273 Vollzeitäquivalente).

Auch in den ersten vier Monaten 2018 ist der Umsatz gestiegen, um 4,4 Prozent auf 16,4 Mio. Euro. Heuer sollen 5,3 Mio. Euro investiert werden.