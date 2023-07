Meldemoral im burgenländischen Tourismus auf dem Prüfstand

Wer als Gast in einem Beherbergungsbetrieb Unterkunft nimmt, hat sich unverzüglich, jedenfalls aber innerhalb von 24 Stunden nach Eintreffen im Beherbergungsbetrieb, anzumelden – so verlangt es das österreichische Meldegesetz. Die Anmeldung ist erfolgt, sobald dem Beherbergungsbetrieb Namen, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Herkunftsland und Adresse samt Postleitzahl bekannt gegeben und die Richtigkeit dieser Daten per Unterschrift vom Meldepflichtigen bestätigt wurde.

Bei ausländischen Gästen sind zusätzlich Art, Nummer, Ausstellungsdatum und die ausstellende Behörde des Reisedokumentes bekannt zu geben. Der Beherbergungsbetrieb ist für die Eintragungen ins sogenannte Gästeverzeichnis verantwortlich und muss die Betroffenen auf die Meldepflicht aufmerksam machen.

Dies dürfte im Burgenland derzeit aber nicht lückenlos passieren. Wie der BVZ bekannt wurde, sollen seit dieser Woche aufgrund des Verdachts, dass die Meldemoral gesunken ist, punktuell Prüfungen von Meldungen in Tourismus-Betrieben durchgeführt werden. „Wir haben keine Kenntnis von einer Aktion scharf oder ähnlichem“, meint dazu Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel auf BVZ-Anfrage.

Vermieter-Coaches als Service für Betriebe

Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel: "Bieten Service für Gemeinden und Betriebe." Foto: Burgenland Tourismus, Peter Wagentristl

Ohnehin klar sei, dass die Gemeinden und das Land laut Tourismusgesetz die Aufgabe hätten, die ordnungsgemäße vollständige Dokumentation bei Gemeinden und Betrieben zu überprüfen und zu überwachen. „Burgenland Tourismus und die drei Tourismusverbände Nord, Mitte und Süd servicieren die Gemeinden und Betriebe, dafür stehen professionelle Vermieter-Coaches zur Verfügung. Falls es inhaltliche oder technische Fragestellungen gibt, kann man diese Coaches jederzeit bei den Tourismusverbänden anfordern“, so Tunkel.