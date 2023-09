Burgenland Tourismus wirbt um deutsche Gäste

Der Burgenland Tourismus ist derzeit auf Promotion-Tour in Deutschland. Beim „wichtigsten Markt für den heimischen Tourismus“ wirbt ein Tross um Patrik Hierner, Chef des Tourismusverband Nord, um deutsche Kurzurlauber. Dabei setzen die Touristiker vor allem auf „die Themen Kulinarik, Wein, Radfahren, Therme, Wellness sowie Natur und Kultur“. Unter dem Titel „Burgenland.Purer Genuss“ stehen Promotion-Termine in Köln und Stuttgart am Programm.

Vor Ort erhalten die Besucher eine Kostprobe des Burgenlands mit Schmankerln wie Grammelpogatscherl und Steppenrind-Produkten bis hin zur einzigartigen „pannonischen Curry-Wurst“. Lob kommt dabei auch von Landeshauptmann und Tourismusreferent Hans Peter Doskozil: „Die positive Resonanz zeigt, dass das Burgenland eine erstklassige Urlaubsdestination für Gäste aus Deutschland darstellt. Diese Tour bietet eine hervorragende Plattform, um unsere vielfältigen touristischen Angebote und die burgenländische Gastfreundschaft zu präsentieren und Lust auf Mehr zu machen. Ziel ist es, unsere deutschen Nachbarn für das Burgenland zu begeistern und sie zukünftig als unsere Gäste willkommen zu heißen.“