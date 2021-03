Die beiden Beschuldigten seien voll geständig gewesen, die Richterin habe im Sinne einer Generalprävention auf Diversion zum höchsten Satz entschieden, teilte Anja Haider-Wallner, Landessprecherin der Grünen Wirtschaft am Abend in einer Aussendung mit.

Bei der Wahl im März 2020 sollen Wahlkartenanträge und Stimmzettel zugunsten des ÖVP-Wirtschaftsbundes gefälscht worden sein. Haider-Wallner hatte die Unregelmäßigkeiten daraufhin bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt angezeigt. Am Mittwoch fand die erste Verhandlung am Bezirksgericht Neusiedl am See statt. Weitere Ermittlungen laufen noch, so Haider-Wallner zur APA.

Bei den zwei Beschuldigten handelte es sich um den Betreiber einer Agentur für 24-Stunden-Betreuerinnen und seine Frau. Im Fall einer Verurteilung müsste der Beschuldigte seinen Gewerbeschein zurücklegen, dies habe die Richterin verhindern wollen. Bei Wahlfälschung handle es sich aber um kein Kavaliersdelikt, begründete sie ihre Entscheidung für die Diversion zum höchsten Satz. Laut Haider-Wallner werde der Staatsanwalt Einspruch erheben, da der Mann Wahlwerber, Funktionär und auch Wahlzeuge für den ÖVP-Wirtschaftsbund gewesen sei und für eine ordnungsgemäße Abwicklung der Wahl hätte sorgen müssen.