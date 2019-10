Klimaschutz, Energie-Effizienz und der Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bringen in den kommenden Jahren österreichweit eine umfassende Neugestaltung des Elektrizitäts-Systems. Im Zuge eines Vernetzungs-Treffens in Eisenstadt informierten "Oesterreichs Energie" und Energie Burgenland nun über einzelne Schritte und Innovationen.

Das Burgenland gilt dabei mit einem "europaweit einzigartigen Weg" schon lange als Vorzeigeregion. Man habe gezeigt, dass man in einem relativ kurzen Zeitraum große Veränderungen bewerkstelligen könne, führte Energie-Burgenland-Vorstandsdirektor Michael Gerbavsits aus: So wurden im Jahr 2000 lediglich drei Prozent Strom im Land selbst produziert, zehn Jahre später war die Energie-Autonomie mit 102 Prozent Eigenstrom-Produktion erreicht.

Seit 1997 wurde im Burgenland eine Milliarde Euro in Ökostrom investiert. 225 Windkraftanlagen liefern rund 522 Megawatt Leistung, was umgerechnet dem Energiebedarf von rund 240.000 Haushalten entspricht. Mit allen burgenländischen Windkraftanlagen werden pro Jahr rund 1,6 Millionen Tonnen CO2 eingespart.

Weitere Investitionen

„Bis 2025 werden wir rund 233 Millionen Euro zusätzlich in die Hand nehmen und unsere Windstromproduktion auf gut 620 Megawatt installierte Leistung steigern“, erklärte Vorstandsvorsitzender Gerbavsits. Dabei setzte man künftig auf "Repowering" : Hier werden ältere Bestandsanlagen durch leistungsstärkere Anlagen ersetzt. Trotz der Verringerung um zehn Anlagen kann dadurch die Ökostromproduktion um über 25 Prozent steigen. Energie Burgenland Windkraft ist Österreichs größter Windstromproduzent gelte als "Erfolgsbeispiel dafür, wie Windenergienutzung in einer bestimmten Region funktionieren kann".

Auf Vorzeige-Projekte wie dieses verwies auch Barbara Schmidt, Generalsekretärin von "Oesterreichs Energie", der Interessenvertretung der österreichischen E-Wirtschaft. „Auch der Strom der Zukunft wird aus der Steckdose kommen, die dahinterstehenden Systeme werden sich jedoch gravierend von der bisherigen Stromversorgung unterscheiden“, so Schmidt. Ein Vorzeigeprojekt, das die Zukunft der Energieversorgung schon jetzt greifbar macht, ist das Wärmepumpenkonzept in Neusiedl am See. Dabei versorgt eine effiziente "power2heat"-Anlage der Energie Burgenland die wachsende Bevölkerung mit Fernwärme aus Windstrom.



Eine zu hundert Prozent auf erneuerbaren Energien basierende Stromversorgung benötige nicht nur die entsprechenden Erzeugungssysteme, sondern auch ein neues Umfeld, betonte Schmidt: „Wichtigste Punkte dabei sind die Sicherung der Versorgung auch mit einem Stromangebot, das im Tages- und Jahresverlauf stark schwankt.“ Diese Herausforderung wird auch die Einbindung der erwarteten vielen tausend kleinen Erzeugungsanlagen in privater Hand umfassen, neue Speicher und -Verteilsysteme und einen voll-digitalisierten Background erforderlich machen. Darüber hinaus sei auch die Politik gefordert, die entsprechenden Rahmenbedingungen festzulegen.

"Mit Wind zur Wasserstoff-Region"

Die Energie Burgenland beschäftigt sich auch intensiv mit dem Thema Wasserstoff. Das Verkehrsunternehmen ÖBB-Postbus GmbH plant, in Kooperation mit dem Land Burgenland und der Energie Burgenland ab Herbst 2021 insgesamt 15 Wasserstoffbusse im Bezirk Neusiedl am See sowie für die Verbindungslinie Neusiedl-Eisenstadt zum Einsatz zu bringen. Bis 2024 sollen dann weitere 14 Wasserstoff-Busse im Burgenland verkehren.

Die Energie Burgenland beschäftigt sich mit dem Thema der Elektrolyse-Anlage und der Erzeugung von grünem Wasserstoff.

Damit wird die Energie Burgenland eine Vorreiterrolle einnehmen, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und den CO2-Ausstoß verringern und lokal Arbeitsplätze schaffen. Generell gelte der Grundsatz „vermeiden, verlagern, verbessern“, sagte Energie-Burgenland-Vorstandsdirektor Alois Ecker.

Zur positiven Ökobilanz tragen auch Photovoltaik und Fernwärme aus Biomasse bei. 36 Millionen Euro fließen in den nächsten vier bis fünf Jahren im Burgenland in die Photovoltaik. Damit wird die Stromproduktion aus Sonnenenergie bis zu verzehnfacht. Weitere 31 Millionen werden in den Ausbau der erneuerbaren Wärme investiert.

All diese Maßnahmen gehen Hand in Hand mit der Klima- und Energiestrategie des Landes: bis 2050 wird der gesamte Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen bezogen werden und die Treibhausgasemissionen sollen um 90 Prozent gesenkt werden. 115 Millionen Euro werden in den nächsten Jahren in die burgenländischen Stromnetze investiert.