Neuer Chef bei Waldquelle

Werbung

Nach mehr als fünf Jahren verlässt Monika Fiala Waldquelle Mineralwasser. Sie übergibt ihre Agenden an Vítězslav Staněk. Der 47-jährige Experte für FMCG (Fast Moving Consumer Goods, also Güter, die schnell im Verkaufsregal rotieren) ist bereits seit 2019 in seiner Funktion als CFO (Chief Financial Officer) in Kobersdorf aktiv. Nun wird er Geschäftsführer bei der Nummer zwei am heimischen Mineralwassermarkt.

Zuvor war er bei Mattoni Head of Group Controlling. Seine Karriere startete der dreifache Familienvater bei Beiersdorf in unterschiedlichen Funktionen im Finanz-Bereich. Bei Waldquelle wird er gemeinsam mit dem bestehenden Team die klare Positionierung als Familienmineralwasser weiterführen.

In Monika Fialas Zeit als Geschäftsführerin fiel unter anderem auch, dass Pepsi in Kobersdorf abfüllt, womit der Standort nachhaltig abgesichert werden konnte. Sie bedankt sich bei ihrem Team: „Die Arbeit hat mir stets große Freude bereitet und die positive Entwicklung von Waldquelle erfüllt mich mit großem Stolz. Ich werde Waldquelle Mineralwasser aber auf jeden Fall weiterhin trinken, denn Waldquelle ist bei mir selbstverständlich Herzens- und Geschmackssache.“