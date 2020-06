Die Volkspartei will das Thema auch in einer Aktuellen Stunde im Landtag diskutieren. Mit Ulram waren rund ein Dutzend ÖVP-Bürgermeister aus allen Teilen des Burgenlandes zum Pressegespräch nach Eisenstadt gekommen. Die Kommunen hätten die Abrechnung des Landes kürzlich erhalten. Das Land habe dabei höhere Abzüge gemacht als sonst, bei der Sozialhilfe etwa sei mehr als das Doppelte abgezogen worden, kritisierte Ulram.

Unterm Strich bekämen die Gemeinden deshalb keinen Betrag überwiesen, sondern es komme ein Minus heraus, sodass eigentlich die Gemeinden dem Land Geld schulden würden. Das Land sei "so großzügig" gewesen, die Beträge zu stunden. Sie sollen nun zu einem späteren Zeitpunkt zum Abzug gebracht werden, berichtete der Klubobmann, der diese Vorgangsweise als "beschämend" bezeichnete.

Die ÖVP bleibe bei ihrer Forderung: "Wir wollen die Verdoppelung der Unterstützung der Bundesregierung an die Gemeinden. Wir wollen, dass die SPÖ-Alleinregierung vom Reden einmal ins Tun kommt", sagte Ulram.

Vor zwei Monaten habe er genau dieses Szenario vorausgesagt, meinte Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner, der aktuelle Zahlen der Landeshauptstadt präsentierte: Im Juni habe die Landeshauptstadt 557.000 Euro an Ertragsanteilen bekommen - um 300.000 Euro weniger als im Vorjahr. "Die Abzüge des Landes belaufen sich auf 1,139.000 Euro, um 265.000 Euro mehr als voriges Jahr. Unterm Strich bedeutet das, dass wir im Monat Juni nicht nur kein Geld bekommen, sondern 582.000 Euro quasi an das Land zahlen müssen."

Außer dem Gesetzesbeschluss, mehr Schulden zu ermöglichen, habe die Landesregierung "überhaupt nichts für die Gemeinden getan". Das sei "ganz einfach zu wenig", sagte Steiner. Niederösterreich etwa zahle 22 Millionen Euro als Ersatz für die ausgefallenen Ertragsanteile direkt an die Gemeinden aus, Tirol zahle 30 Millionen Euro. In der Steiermark werde das Paket des Bundes unterstützt, all das gebe es im Burgenland nicht.

Auch ihre Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf habe "ein deutliches Minus" bei der monatlichen Abrechnung zu verzeichnen, pflichtete ihm Bürgermeisterin Angelika Mileder (ÖVP) bei. "Die Lage ist wirklich dramatisch. Das Land muss uns endlich helfen, so wie es auch in anderen Bundesländern passiert."

"Die Liquidität der Gemeinden wird durch so eine Vorgangsweise massiv in Mitleidenschaft gezogen", warnte Ortschef Bernd Strobl aus Ollersdorf. Während im Juni die Abgabenertragsanteile um rund 35 Prozent gesunken seien, seien die Abzüge des Landes gegenüber der Gemeinde um 32 Prozent gestiegen.

Laut einem Begleitschreiben handle es sich um Nachzahlungen aufgrund der endgültig festgestellten Kosten für die Sozialhilfe, Behindertenhilfe und Jugendwohlfahrt des Jahres 2019. "Die Gemeinden müssen jetzt diese Wahlzuckerl, die unser Landeshauptmann vor der Wahl kundgetan und auch durchgesetzt hat, wie Mindestlohn, den beitragsfreien Kindergarten, aber vor allem auch das Pflegeanstellungsmodell des Landes mitfinanzieren und werden jetzt hier zur Kasse gebeten", stellte Strobl fest.

Deshalb hätten die Gemeinden schon lange einen "Belastungsstopp" gefordert. Wünschenswert wäre darüber hinaus, "dass die Gemeinden endlich einmal ordentliche Abrechnungen des Landes bei den Ertragsanteilen erhalten", sagte Strobl. Er verwies dabei auf einen Rechnungshof-Bericht aus dem Jahr 2016. Darin werde festgehalten, dass die gängige Praxis, den Kommunen von den Ertragsanteilen abzuziehen, ohne Abrechnungen vorzulegen, nicht korrekt sei: "Wir wissen letztendlich im Endeffekt gar nicht, was wir für wen und in welcher Höhe bezahlen", kritisierte der Ortschef.

SPÖ weist Kritik zurück

Die SPÖ Burgenland hat am Freitag Kritik der ÖVP zurückgewiesen, das Land unterstütze die Gemeinden in ihrer schwierigen finanziellen Lage zu wenig. Die Gemeinden seien bereits per Schreiben vom Land informiert worden, dass es zu keinen Zusatzbelastungen aufgrund der fehlenden Ertragsanteile komme. "Keine Gemeinde wird zur Kasse gebeten", so SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich in einer Aussendung.

SPÖ SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich

Die Krise habe alle - Bund, Länder, Gemeinden - hart getroffen. "Fakt ist: Alle haben weniger Ertragsanteile zur Verfügung und nur der Bund kann frisches Geld durch neue Steuern einheben", argumentierte Hergovich.

Das Land Burgenland finanziere wichtige Leistungen im Bereich der Sozialausgaben, Kinder- und Jugendwohlfahrt und Behindertenbetreuung vor und verrechne diese im nachfolgenden Jahr mit den Gemeinden, erläuterte der Klubobmann. Den Kommunen sei auch ein Zahlungsaufschub bis auf weiteres gewährt und dies sei auch klar in einem Schreiben kommuniziert worden.

"Fakt ist: Keine Gemeinde wird in dieser angespannten finanziellen Situation mit zusätzlichen Kosten belastet", betonte Hergovich. Das Land habe insgesamt sehr schnell die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen, damit Gemeinden den laufenden Betrieb finanzieren könnten und die Liquiditätssituation gesichert bleibe.