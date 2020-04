Viele interessante burgenländische Unternehmen werden digital präsentiert und geben Einblick in Produktionsprozesse und Berufsbilder. Für Eisenkopf ist es erfreulich, dass Jahr für Jahr mehr Unternehmen bei der Initiative Girls Day mitmachen, nicht zuletzt, weil sie dadurch auch künftige Mitarbeiterinnen und Fachkräfte gewinnen können.

„Ich bedanke mich bei allen Unternehmen, die beim „Girls Day“ mitmachen und freue mich, dass wir den Mädchen trotz aller Umstände digital die Gelegenheit bieten können, in neue zukunftsorientierte Berufsbilder, abseits von typischen Rollenklischees zu schnuppern“, so Astrid Eisenkopf.

Der Girls Day DIGI will die Aufmerksamkeit der Mädchen zwischen 12 und 16 Jahren auf für sie unbekannte interessante Berufe bzw. Ausbildungswege lenken und gängige Vorurteile abbauen. Unter www.girlsday-burgenland.at werden ab 23.4.2020 alle angemeldeten Unternehmen vorgestellt und bieten den Mädchen Informationen rund um spannende Berufe. Die Mädchen durchlaufen digital unterschiedliche Stationen und lernen so Nützliches über neue Berufsbilder, MINT-Berufe, ihre Berufswahl und alles, was man über Ausbildungswege wissen sollte. Auch ein digitaler Interessenscheck gibt Auskunft zur Unterstützung für Berufswünsche.

Cooles Gewinnspiel für alle, die mitmache

Wenn alle Stationen durchlaufen wurden und die Mädchen ausreichend Infos gesammelt haben, können sie durch die Beantwortung kniffliger Fragen, mittels E-Mail an das Frauenreferat an einem Gewinnspiel mit Verlosung teilnehmen. Es gibt coole Preise wie z.B. AirPods, eBook-Reader, Tablets, Kinogutscheine, Gutscheine von Mc Donalds, H&M, NY, Intersport, Hervis, Libro uvm. für die Mädchen zu gewinnen. Die Teilnahme am Girls Day DIGI und am Gewinnspiel ist bis 24. Juni 2020 möglich. Nähere Informationen gibt es ab 23.4.2020 auf der Homepage Girls Day DIGI. Organisiert werden der Girls Day und der Girls Day DIGI vom Referat Frauen, Antidiskriminierung und Gleichbehandlung und auf Initiative von Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. Auch MonANet organisiert heuer einen Mini Girls Day DIGI für Mädchen der 3. und 4. Klasse Volksschule. Auch hier gibt es ab 23.4.2020 entsprechende Informationen auf www.girlsday-burgenland.at.