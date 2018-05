Die Geschwindigkeitsreduzierung soll in der Zeit von 22.00 bis 5.00 Uhr gelten, berichtete Baudirektor Wolfgang Heckenast am Dienstag. Das Schreiben sei mit dem zunehmenden Verkehr und dem Schutz der Bevölkerung begründet worden.

Der Verkehr sowie der damit einhergehende Lärm haben in der Vergangenheit für Proteste seitens der nahe der Autobahn gelegenen Gemeinden Großhöflein und Müllendorf (Bezirk Eisenstadt Umgebung) gesorgt. Die Bürgerinitiative Großhöflein hatte im Jänner per Rechtsanwaltsschreiben eine "Einhausung in Form eines Tunnels in offener Bauweise" entlang des betroffenen Autobahnstücks gefordert.

Die Asfinag hatte dem aber wenig Chancen eingeräumt. Anfang Juni ist dazu auch ein Treffen zwischen der Bürgerinitiative und Verkehrslandesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) vorgesehen.