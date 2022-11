Christbäume in Burgenlands Wohnzimmern: besser regional

Werbung

Nach dem Martini-Gansl ist vor dem Christbaum. Und auch bei dem sind wir patriotisch: 115.000 Christbäume werden im Burgenland jährlich verkauft, sehr viele vom Burgenländischen Christbaumverein, der 70.000 pro Jahr verkauft.

Die Bäume regional zu kaufen, habe große Vorteile, betont Geschäftsführer Herbert Gerencser: „Die Beratung, Qualität und Haltbarkeit ist besser, außerdem bleibt das Geld in der Region und Arbeitsplätze im ländlichen Raum werden gesichert.“ Und fürs Klima ist es auch gut: Ein Hektar Weihnachtsbäume wandelt in der Wachstumszeit von 10 Jahren 140 Tonnen Kohlendioxid in 105 Tonnen Sauerstoff um.

Mitgl. Christbaumverkauf 2022.xlsx