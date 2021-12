Einkaufsonntag: Durchwachsene Bilanz im Burgenland

Zahlreiche Geschäfte hatte heute erstmals an einem Sonntag geöffnet. Dies wurde ermöglicht, weil durch den Lockdown Einkaufssamstage entfielen. „Weil auch die Weihnachtsmärkte reduziert sind, haben die Burgenländer den Einkaufssonntag quasi zum Familienausflug genutzt. Grundsätzlich ist dieser zusätzliche Einkaufstag gut für den heimischen Handel“, erklärt Andrea Gottweis, Obfrau des burgenländischen Handels, stellt aber gleichzeitig klar: „Was der zusätzliche Einkaufssonntag aber sicher nicht kann, ist den durch den Lockdown verursachten Schaden in Millionenhöhe beim burgenländischen Handel wieder gut machen.“

Gottweis weiter: „Die Menschen waren unterwegs, in den Innenstädten genauso wie in den Zentren am Stadtrand. Wir sind jedem Kunden, der im Burgenland kauft, dankbar. Dennoch darf man nicht vergessen, dass das Weihnachtsgeschäft für viele Bereiche des Handels, das Hauptgeschäft des Jahres ist.“

Apell: Kaufkraft im Land lassen

Nun hoffen die heimischen Händler, dass in den fünf Tagen bis zum Weihnachtsfest wenigstens ein Teil der heimischen Kaufkraft im Land bleibt und nicht zu internationalen Online-Anbietern abwandert. „So gesehen, sind die wenigen verkaufsoffenen Tage vor Weihnachten eine Chance, das Fiasko für den Handel in Grenzen zu halten“, appelliert die Spartenobfrau an die Konsumentinnen und Konsumenten, die verbleibenden Tage für ihre Weihnachtseinkäufe im Burgenland zu nutzen.