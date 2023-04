So sehen Sieger aus: Wein Burgenland kürte die besten Weine

Kategorie 1 - Flaschenvergorener Sekt, Sekt g.U. Reserve und Große Reserve

Sieger: A-Nobis Sektkellerei - Grande Cuvée Extra Brut 2013

2. Platz: A-Nobis Sektkellerei – Chardonnay Brut 2018

3. Platz: Sektkellerei Szigeti – Rosé de Rouge Brut NV

Ex aequo: A-Nobis Sektkellerei – Grande Cuvée Rosé extra Brut

Kategorie 2 - Rosé mit näherer Herkunftsangabe Jahrgang 2022 oder älter

Sieger: Weingut Alfred Fischer – Rosalia DAC The Origin of Rosé 2022

2. Platz: Weingut Piribauer - Rosalia DAC The Origin of Rosé 2022

3. Platz: Weingut Lassl – Rosalia DAC The Origin of Rosé 2022

Kategorie 3 - Weißwein mit näherer Herkunftsangabe Jahrgang 2022

Sieger: Weingut Günter + Regina Triebaumer – GEYERUMRISS Furmint 2022

2. Platz: Weingut Sommer – Chardonnay Kalkschicht 2022

3. Platz: Weinbau Keringer – Chardonnay Heideboden 2022

Kategorie 4 - Weißwein mit näherer Herkunftsangabe Jahrgang 2021 oder älter

Sieger: Weingut Kollwentz – Chardonnay Ried Katterstein 2020

2. Platz: Weingut Bayer - Erbhof – Leithaberg DAC Grüner Veltliner Ried Himmelreich 2021

3. Platz: Weingut Andi Krois - Ried LÜSS Chardonnay 2021

Ex aequo Weingut Grenzhof Fiedler – Leithaberg DAC Pinot Blanc Ried Wieser 2021

Kategorie 5 - Alternative Weine

Sieger: StephanO Das-Wein-Gut - Ceres 2019

2. Platz: Weingut Kreiler - Traminer 2019

3. Platz: Weinhaus Schüller - PURorange 2020

Kategorie 6 - Zweigelt mit näherer Herkunftsangabe Jahrgang 2021 oder älter

Sieger: Salzl Seewinkelhof - Neusiedlersee DAC Reserve Zweigelt Sacris 2019

2. Platz: Weingut Münzenrieder - Neusiedlersee DAC Reserve Zweigelt Ried Römerstein

2020

3. Platz: Weingut Alexander Egermann - Neusiedlersee DAC Zweigelt 2021

Ex aequo Weingut Helmut Lang – Zweigelt Ried Neufeld Alte Reben 2021

Kategorie 7 - Pinot Noir / Sankt Laurent Jahrgang 2020 oder älter

Sieger: Weingut Höpler – Pinot Noir 2020

Ex aequo: Weingut Stiegelmar – St. Laurent Ried Goldberg 2019

2. Platz: Weingut Gesellmann – Pinot Noir Ried Siglos 2020

3. Platz: Weingut Umathum – Pinot Noir Unter den Terrassen 2019

Ex aequo Weingut schiefer.pur – Pinot Noir 2020

Kategorie 8 - Blaufränkisch mit näherer Herkunftsangabe Jahrgang 2020 oder älter

Sieger: Weingut Wellanschitz – Alte Reben Well Ried Gfanger 2019

2. Platz: Weingut Silvia Heinrich – Ried Goldberg Reserve 2019

3. Platz: Weingut Stubits – Eisenberg DAC Reserve Blaufränkisch Opal 2018

Kategorie 9 - Cuvée Rot Reserve Jahrgang 2020 oder älter

Sieger: Weingut Kollwentz - Steinzeiler 2019

2. Platz: Weingut Gesellmann - Bela Rex 2019

Ex aequo: Weingut Feiler-Artinger - Solitaire 2019

3. Platz Weingut Leberl – Peccatum 2020

Ex aequo Weingut Josef Tesch – Cuvée Titan 2019

Ex aequo Heribert Bayer In Signo Leonis – In Signo Leonis 2019

Kategorie 10 – Fruchtsüß Jahrgang 2022 oder älter

Sieger: Weingut Christian Haider - Spätlese Neusiedlersee DAC 2022

2. Platz: Weingut K+K Kirnbauer - Spätlese 2020

3. Platz: Weingut Haider Thomas – Gelber Traminer Spätlese 2021

Kategorie 11 – Edelsüß Jahrgang 2021 oder älter

Sieger: Weingut Günter + Regina Triebaumer – Ruster Ausbruch DAC Welschriesling

2021

2. Platz: Weingut Leberl - Trockenbeerenauslese 2020

3. Platz: Weingut Gebrüder Nittnaus – Neusiedlersee DAC Reserve Chardonnay TBA 201