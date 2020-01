Zwei Wochen ist es mittlerweile her, dass der St. Georgener Georg Schweitzer offiziell die Geschicke der Wein Burgenland und somit die Nachfolge von Christian Zechmeister übernommen hat (die BVZ berichtete). Die Strategie seines Vorgängers will der studierte Nachrichtentechniker fortführen, – das Ziel: die Dachmarke Burgenland im In- und Ausland ausbauen.

Erweiterung der Kooperationen steht auch auf der Agenda

Luft nach oben sieht Schweitzer vor allem im Export. Von gesamt 3.300 burgenländischen Weinbaubetrieben würden nur rund 190 ihren Wein im Ausland verkaufen, so Schweitzer: „In fünf Jahren möchte ich diese Zahl erhöht und den Bekanntheitsgrad der burgenländischen Winzer verbreitert haben, – zusätzlich zu den bereits etablierten Betrieben.“ Fokusländer seien Deutschland, die Slowakei, die Schweiz sowie die USA, was aber nicht bedeute, „dass nicht auch andere Länder interessant wären.“

Eine der größten Herausforderungen sei der Klimawandel: „Ich bin aber überzeugt, dass unsere Winzer das nötige Know-How besitzen, um mit den Veränderungen zurechtzukommen.“ In Angriff nehmen möchte Schweitzer auch eine Erweiterung der Kooperation zwischen Trauben- und Weinproduzenten sowie dem Handel. „Mir geht es darum, diese Zusammenarbeit weiter zu intensivieren, das ist für den Erfolg des burgenländischen Weines sehr wichtig.“

Hinsichtlich der Kommunikation zum Konsumenten plant Schweitzer auch, „einen Schritt zurückzugehen“. Studien zufolge würde sich nur ein Prozent intensiv mit Wein beschäftigen: „Ich möchte vermehrt auch den Normalverbraucher ansprechen.“

Sein schon zuvor bestehendes Interesse am Wein habe sich durch ein Geburtstagsgeschenk seiner Frau – ein Basis-Seminar an der Weinakademie – endgültig „in Liebe“ verwandelt, so Schweitzer. Seit 2001 ist der zweifache Familienvater auch Lektor an der Weinakademie, – „eine Herzensangelegenheit.“ Vor seinem Wechsel zur Wein Burgenland war Schweitzer Exportmanager bei Leo Hillinger: „Das war spannend, aber mein Bauch hat mir gesagt, das musst du jetzt tun.“