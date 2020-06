Die Corona-Krise ist, wie das Sprichwort so schmerzhaft treffend sagt: des einen Freud, des anderen Leid. Die einen, das sind die Winzer, die stark im Ab-Hof-Verkauf oder Supermarkt präsent sind. Die anderen, das sind die Winzer, die auf Events oder den Export setzen.

„Je weiter weg exportiert wird, desto schwerer ist die Situation“, erklärt Christian Zechmeister. Ein Viertel der österreichischen Weinproduktion (also rund 50 Millionen Liter) gehen in den Export. Mit dem habe es im ersten Quartal 2020 noch gut ausgesehen, verweist der Österreich Wein-Prokurist Zechmeister auf ein Export-Plus von sieben Prozent im ersten Quartal: „Die Amerikaner haben sich noch vor dem Jahreswechsel mit Wein aus Österreich eingedeckt, weil sie für 2020 die Einführung von Strafzöllen gefürchtet haben. Stattdessen kam das Virus und die Abriegelung der Grenzen. Ebenso in China, das bis zur Corona-Krise ein Wachstumsmarkt für unseren Wein war.“ Österreich Wein, verrät Zechmeister, werde daher seinen Marketing-Schwerpunkt im nächsten Jahr wieder stärker auf den deutschsprachigen Raum hin ausrichten. Und hier vor allem auf Österreich. Im Heimatmarkt ist der Umsatz von Wein aus Österreich in der Corona-Zeit nämlich um zwölf Prozent gestiegen. Das große „Aber“: Die Gastronomie mit ihrem Konsum von 23 Millionen Liter Wein ist gänzlich weggefallen.

Krise zwingt Winzer zur Innovation

Den Wegfall der Groß-Events versucht der Präsident des Burgenländischen Weinbauverbandes, Andreas Liegenfeld, mit kleineren Events abzufedern: Gemeinsam mit dem Land Burgenland fördert er Hof-Feste von Winzern und Wirten (siehe rechts). „Mir hat Michael Kirchknopf aus Kleinhöflein erzählt, dass er wegen des entfallenen Winzerkirtages nun zum ersten Mal ein Picknick im Weingarten machen wird. Genau das brau-cht es jetzt, das fördern wir!“ Denn Wein sei ja genug vorhanden, erklärt Liegenfeld: Die letzten drei Jahrgänge waren ertragreich, auch heuer dürfte es wieder viel Ertrag geben. Was passiert mit dem Wein, der nicht abgesetzt werden kann? „Auch hier bietet die Krise eine Chance zur Innovation: Ältere Jahrgänge können etwa zum derzeit dringend gebrauchten Desinfektionmittel verarbeitet werden.“

Wein Burgenland/ Nicole Heiling Geschäftsführer Georg Schweitzer

Der Wein Burgenland-Geschäftsführer, Georg Schweitzer, hat das Ohr nahe an seinen Winzern. Dass einer von ihnen Konkurs anmelden hat müssen, war zum Glück bisher nicht der Fall. Vom Norden bis in den Süden stünden die Weinbauern vor der gleichen Situation (siehe auch Zitate der DAC-Obmänner links): Wer stark von der Gastronomie abhängig ist, hat es schwer. Er rät zu einer „Risiko-Streuung“, bei der etwa ein Drittel des Absatzes ab Hof, ein Drittel via Gastronomie und der Rest über den Export und Lebensmitteleinzelhandel (LEH) erfolgen sollte. „Bei kleineren Weingütern passiert natürlich mehr ab Hof oder im LEH, bei größeren mehr im Export.“ Dass in den letzten Jahrzehnten die Ab-Hof-Quote unter 20 Prozent gerutscht ist, sehen sowohl Zechmeister als auch Schweitzer als Problem. Dass die Abhängigkeit von Großkunden nicht krisensicher ist, dürfte nun allen bewusst geworden sein.