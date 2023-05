Werbepreise: Ofczarek-Spots räumen ab - und werden jetzt fortgesetzt!

„So einen Wein spielt’s nur da!“ Mit diesem Slogan präsentiert Burgtheater-Schauspieler, Film- und Serienstar Nicholas Ofczarek die sechs DAC-Gebiete des Burgenlandes nicht nur – er spielt sie mit vollem Körpereinsatz. Die Kampagne von Burgenland Tourismus und Weintourismus sorgte schon mit ihrer ersten Ausstrahlung für Gesprächsstoff und seitdem laufend für Aufmerksamkeit, jetzt gab’s dafür fünf Auszeichnungen bei einem der wichtigsten Kreativpreise Österreichs.

Bei der Verleihung der CCA-Venus-Awards 2023 in Wien wurde die Wein-Kampagne zu einer der meist dekortierten Kampagnen des Jahres gekürt. Für Burgenland Tourismus und Weintourismus gab es dreimal Silber für die Kategorien Film TV & Kinospots, OOH Klassische Werbeformen und für die Gesamtkampagne. Zudem wurden noch zwei „Veneres“ in Bronze für Print und Creative Strategy verliehen.

Umgesetzt hatte die Kampagne Wien Nord Serviceplan im House of Communication gemeinsam mit dem Burgenland Tourismus. Für den Kreativpart zeichneten Stefan Kopinits und Matthias Piskernik verantwortlich, die Fotos stammen von Felix Vratny, die Filme wurden von „R& - das Rund“ produziert, die Kommunikations-Strategie von Kurt Kaiser entwickelt.

Auch Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel jubelte mit. Foto: Burgenland Tourismus

„Im Herbst noch eins drauflegen“

Große Freude gab’s nach der Verleihung auch bei den Verantwortlichen im Hintergrund: Landeshauptmann und Tourismusreferent Hans Peter Doskozil gratulierte dem gesamten Team und insbesondere auch Nicholas Ofczarek „für sein leidenschaftliches und ausdrucksstarkes Schauspiel“.

„Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für unsere Vision im Bereich des Weintourismus sowie für die Zusammenarbeit mit dem Burgenland Tourismus“, sagt Weintourismus-Obmann Herbert Oschep, „und es zeigt, dass innovative Ansätze und unkonventionelle Wege Früchte tragen.“ Unter diesem Motto wird derzeit übrigens schon an der nächsten Runde der Werbespots gefeilt, wie Oschep zuletzt auch im BVZ-Interview verriet.

Um ein Jahr wird die gemeinsame Arbeit mit dem Schauspiel-Star verlängert, kündigt Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel nach den jüngsten Werbepreisen an: „Die Zusammenarbeit mit Nicholas Ofczarek zahlt sehr positiv auf unsere Marke ein. Wir freuen uns schon auf weitere kreative Umsetzungen mit unserem Markenbotschafter.“ Burgenland-Tourismus-CMO Kurt Kaiser sieht die fünf Auszeichnungen beim CCA ebenfalls als Bestätigung für die Kampagnen-Strategie und für den „mutigen Weg“ in der Umsetzung: „In so vielen Kategorien ausgezeichnet zu werden, zeigt auch, dass das Teamwork und das Zusammenspiel aller Marketingdisziplinen im Burgenland Tourismus und die Verknüpfung mit dem Weintourismus mit den Kreativen auf Agenturseite sehr gut funktionieren.“ Zusammen gibt man sich „hochmotiviert, heuer im Herbst noch eins draufzulegen“

Weintourismus-Obmann Herbert Oschep, Burgenland-Tourismus-CMO Kurt Kaiser, Wein-Geschäftsführer Christian Zechmeister, Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld und Markenbotschafter Nicholas Ofczarek (v.l.). Foto: Burgenland Tourismus, Kaiser

Zum CCA-Werbepreis

Beim CCA-Venus-Award werden seit mehr als 50 Jahren die besten Ideen der heimischen Kommunikationsbranche ausgezeichnet und die Köpfe dahinter sowie die Auftraggeber ins Rampenlicht gestellt. In 20 Hauptkategorien besteht die Chance auf die begehrten Venus-Trophäen in Gold, Silber oder Bronze.

Aus 1.294 Einreichungen schafften es 391 Arbeiten auf die diesjährige Shortlist. Zwölf Juryvorsitzende jurierten mit ihren Teams von insgesamt rund 160 Jurymitgliedern in insgesamt 44 Award-Kategorien. Arbeiten, die mit einer CCA-Venus oder einer Shortlist ausgezeichnet werden, haben die Chance auf einen internationalen Award beim Art Directors Club of Europe.