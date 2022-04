Gute Aussichten für Weinbauern im Burgenland

Werbung

Bei „bestem Wetter“ – womit Weinkönigin Susanne I. natürlich den Regen meinte – fand am vergangenen Donnerstag in der Landwirtschaftskammer (LK) in Eisenstadt der alljährliche Weinbautag statt. Neben Rekord-Zahlen (erstmals wurde Wein um über 200 Millionen Euro exportiert) berichtete Weinbauverbandspräsident Andreas Liegenfeld von Umsetzungen österreichischer Weintrends im Burgenland. Eine Lagen-Klassifizierung wie in Niederösterreich soll es bei uns nicht geben. Das sei für Kunden zu kompliziert, im Vordergrund soll weiterhin die starke und bekannte Marke „Burgenland“ stehen. Was sehr wohl einer Reform bedürfe, sei das staatliche Prüfnummernsystem, das österreichische Qualitäts- und Prädikatsweine kennzeichnet: „Wir wollen hier nicht versuchen, Orange- oder Natural-Weine über die Hintertür hereinzuholen. Aber wenn Winzer einen Wein bewusst reduktiver ausbauen, dann soll das kein Hindernis dafür sein, eine Prüfnummer zu bekommen.“

Burgenländischer Wein für Bayern München?

Sein Weinbauverband wird demnächst von der LK ins Martinsschlössl Donnerskirchen siedeln. Dort wird wohl auch der Weintourismus sitzen, sobald Herbert Oschep, Obmann des Weintourismus-Ausschusses, einen Geschäftsführer für diesen gefunden hat. „Der sitzt vielleicht schon hier im Raum“, gab er sich kryptisch. Schon offener kommunizierte er die Ziele des Weintourismus: Bereits jeder vierte Gast komme aufgrund des Weines ins Burgenland – „da geht noch mehr.“

Vielleicht kommen ja bald mehrere Gäste aus München: Liegenfeld und Oschep arbeiten derzeit an einer Kooperation mit dem FC Bayern München – immerhin der mitgliederstärkste Sportverein der Welt.