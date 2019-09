Die Haupt-Weinlese beginnt heuer später als im Vorjahr; mit den damit verbundenen tieferen Temperaturen ist der Zeitpunkt aber klar als Vorteil zu werten, blickt man bei Wein Burgenland erwartungsvoll auf die kommenden Wochen: "2019 scheint sich – soweit man dies schon sagen kann – in die 9er Reihe der großen Jahrgänge einzureihen."

Gregor Hafner Im Weingarten. Obmann Matthias Siess, Landesrätin Astrid Eisenkopf, Präsident Andreas Liegenfeld (v.l.).

Nach einem normalen Austrieb fand die Blüte im heurigen Jahr rund 14 Tage später statt – Grund dafür war der kühle, eher feuchte Mai. Der Juni war von überaus warmen Temperaturen geprägt, somit kam es zu einem recht zügigen Vegetationsfortschritt.

Die trockene und heiße Witterung war auch der Grund dafür, dass heuer in ganz Österreich sehr gesundes Traubenmaterial zur Verfügung steht, da diese Trockenheit um und nach der Blüte keinerlei Pilzkrankheiten aufkommen ließ. Einige Weingärten litten im Juni und Juli ein wenig unter den trockenen Bedingungen, der üppige Niederschlag Ende Juli ließ aber auch hier die heimischen Winzerinnen und Winzer aufatmen.

Wie wird der Jahrgang 2019?

Laut den Experten lässt der Vegetationsverlauf einen vollreifen Weinjahrgang erwarten. Durch die Trockenheit nach der Blüte im Juni und auch im Juli sind die Beerendurchmesser etwas kleiner, was auch sehr aromatische Weine erwarten lässt. Die ersten Jungweine zeichnen sich durch Frische und Finesse mit einer eleganten, präsenten Säure aus. Dies lässt auch für den Weinjahrgang 2019 Großes erwarten.

„In zahlreichen Gesprächen, die ich in den letzten Tagen mit Winzerinnen und Winzern geführt habe, wurde immer die hohe Traubenqualität des aktuellen Jahrganges erwähnt. Immer wieder sah ich hoffungsvolle, strahlende Augen, wenn dieses Thema angesprochen wurde. Ich wünsche allen heimischen Winzerinnen und Winzern eine erfolgreiche Weinlese“, sagt Agrarlandesrätin Astrid Eisenkopf.

„Momentan sieht es in den Weingärten sehr gut aus. Die Trauben sind komplett gesund und weisen ideale Säurewerte auf. Die aktuelle Situation bezüglich der Weinlese lässt sich recht gut mit dem Fußball vergleichen: Es läuft die 80. Minute und wir führen 3:0,“ erklärt ein sichtlich zufriedener Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld.

Zugleich merkt Liegenfeld an: „Ein Punkt, den ich in meiner Funktion auch ansprechen möchte, ist die absolut unbefriedigende Situation am freien Traubenmarkt. Hier kann ich nur an den Handel appellieren vernünftige, kostendeckende Traubenpreise zu bezahlen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass wir Weingartenflächen verlieren werden.“