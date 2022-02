Wein beflügelt Tourismus

Aufgrund der Corona-Auflagen musste der traditionelle Marketingtag des Österreichischen Weinmarketings (ÖWM) online stattfinden. Geschäftsführer Chris Yorke präsentierte dabei die neuesten Trends, einer davon wird in pannonischen Ohren aber eher wie ein Sakrileg klingen: Leichte Weine (unter zehn Volumenprozent Alkohol) sowie gänzlich alkoholfreie Weine sind im Kommen.

Unser Mann beim ÖWM. Prokurist Christian Zechmeister bei seinem Online-Vortrag. Foto: ÖWM/Herbst

Was schon eher gefällt: Auch der Exporthandel ist langsam wieder im Kommen. Etwa der in die USA, dem mittlerweile drittwichtigsten Markt für Austro-Weine. In den USA schätzt man die naturverbundene Arbeitsweise in Österreich besonders.

Was ebenfalls Potenzial hat, sind unsere autochthonen Sorten, wie Sommeliers ÖWM-Prokuristen Christian Zechmeister bestätigten.

Und noch eine gute Nachricht: Weintourismus-Obmann Herbert Oschep betonte in seinem Vortrag die Bedeutung des Weintourismus, er stieg von sechs Prozent Anteil am Gesamttourismus im Jahr 2017 auf 20 Prozent im Vorjahr an.

Alle Vorträge sind abrufbar unter oesterreichwein.at