Wein sichert jeden 17. Job

Die österreichischen Weinexporte sind 2022 auf ein Rekordniveau gestiegen. So wurden 67,7 Millionen Litern zu einem Wert von 231,3 Millionen Euro insbesondere nach Deutschland, in die Schweiz und USA exportiert. Die gesamte durch Wein hervorgerufene Bruttowertschöpfung lag im Burgenland bei etwa 234 Millionen Euro. Das entspricht 3,4 Prozent der burgenländischen Gesamtwertschöpfung und ist damit fast so hoch wie der gesamte Nächtigungstourismus (231 Mio. Euro), betont Wirtschaftslandesrat Dr. Leonhard Schneemann und ergänzt: „Jeder 17. Arbeitsplatz im Burgenland wird durch die Weinwirtschaft gesichert. Und zwar nicht nur in Weinbaubetrieben, sondern auch indirekten Beschäftigten der Weinindustrie wie Zulieferer oder Gastronomie.“