Leitbetriebe im Burgenland

Die OSG hat als Ortskerngestalter immer wieder besondere Projekte im ganzen Burgenland am Start.

Alte Kaserne in Oberwart ist erfolgreich revitalisiert

Nach Abschluss der Sanierungs- und Revitalisierungsarbeiten am ehemaligen Mannschaftsgebäude der 1932 eröffneten Sporck Kaserne in Oberwart, kann die OSG mit Stolz auf ein sehenswertes Ergebnis blicken.

Rund 90 Jahre nach der Inbetriebnahme und nach langem Leerstand der 2013 geschlossenen Kaserne, beherbergt das denkmalgeschützte Gebäude nun Räumlichkeiten für Gesundheitsberufe sowie 9 Wohnungen.

Ehemaligen Bürgerschule Güssing nimmt Form an

Das Projekt Bürgerschule ist im Endspurt. Die alte Schule beherbergt nun eine Ordination, Büroräume und 8 Wohnungen. Foto: OSG

Bei der Sanierung sowie dem Um- und Ausbau wurde die Geschichte und der Charakter des ehrwürdigen Gebäudes aus dem Jahre 1928 nicht untergraben! Durch genaue Planung, Detaillösungen und präzise Handarbeit war es möglich, das alte Gebäude in eine neue Zeit zu transportieren. Jetzt beherbergt die alte Schule eine Ordination und Vereinsräume sowie 8 Wohnungen. Auch der historische Baum am Grundstück konnte erhalten bleiben und wird den zukünftigen Bewohnern Schatten spenden.

„Das Bauen im Zentrum und die damit verbundene aktive Ortskerngestaltung sind uns ein sehr großes Anliegen und mittlerweile auch eines unserer Spezialgebiete!“, so OSG-Obmann Alfred Kollar.

Umbauen, ausbauen, sanieren in Kleinmutschen

Der Campus in Kleinmutschen wird Kindern aus aller vier Ortschaften der Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf einen Ort zum Lernen und Spielen bieten. Foto: OSG

Der Campus in Kleinmutschen ist nicht nur für die OSG, sondern auch für die Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf ein außergewöhnliches Projekt! Hier wird gezielt und nachhaltig in die Zukunft der Kinder investiert! Kinder aller vier Ortschaften der Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf können am Campus unter einem Dach zusammen bis zum 10. Lebensjahr aufwachsen.

Der Kindergarten wurde ursprünglich 1949 als Schule errichtet. Nach intensiver Planung und unter Berücksichtigung der Vorgaben und Auflagen des Denkmalschutzamtes wurde gekonnt „Altes mit Neuem“ verbunden.

„Erbse“ in Bruckneudorf ist ein umfangreiches Projekt

Die „Erbse“ in Bruckneudorf wächst weiter. Hier entsteht ein Mix aus Wohnbebauung, Schule, Kultur und Gewerbeflächen. Foto: OSG

Die Nachnutzung der ursprünglichen Erbsenfabrik und des Siloareals in Bruckneudorf ist Ausdruck einer Strategie, die die OSG in den letzten Jahren vermehrt verfolgt, einer Strategie, die Grund und Boden schützt. Auf der mehr als 4 Hektar großen Liegenschaft der ursprünglichen Erbsenfabrik in Bruckneudorf, die unter Denkmalschutz steht, befindet sich die „Erbse“, das Herzstück dieses Projekts.

Eingebaut in ein denkmalgeschütztes Gebäude entstehen derzeit in einer ersten Ausbaustufe eine Volksschule, eine Musikschule und ein Gastronomiebereich. Für das restliche Areal ist eine Mischung von Wohnbebauung mit Gewerbeflächen angedacht.

Foto: OSG

„Die Kombination aus Altbestand mit moderner neuer Technik, um den künftigen Nutzern entsprechen zu können – das ist die Herausforderung ! Wir sind klar dafür, derartige Gebäude im Zentrum eines Ortes zu erhalten und nicht neue Flächen am Ortsrand zu versiegeln“, so Dr. Alfred Kollar.

Die Vermeidung von zusätzlicher Bodenversiegelung sind der OSG wichtig. Mit dem Einsatz von umweltfreundlicher Energie und erneuerbaren Strom aus Photovoltaik-Anlagen werden auch ökologische Gesichtspunkte berücksichtigt.