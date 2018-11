„Noch nie so früh, noch nie so viel und noch nie so gut“ – so lautet das zufriedene Resümee von Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld zur heurigen Weinernte. Während im langjährigen Durchschnitt der Ertrag zwischen 700.000 und 750.000 Hektoliter Wein liege, dürften es einer Vorausschätzung zufolge heuer rund 850.000 Hektoliter sein, so Liegenfeld. Die genaue Erntemenge werde bis 30.11. erhoben, konkrete Zahlen würden bis etwa Weihnachten vorliegen.

Zufrieden. Über „perfekte Trauben und Qualität“ freut sich Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld. | BVZ

Umgerechnet würden im Vergleich zum sonstigen Jahresschnitt von 100 Millionen Flaschen heuer im Burgenland „sicher 120 Millionen Flaschen Wein“ produziert werden, rechnet der Winzer vor, „wir haben also ein Plus von rund 20 Prozent.“ Wobei das Plus beim Weißwein deutlicher als beim Roten ausfalle.

Gerade zuletzt bei diversen Weintaufen und Jungweinproben habe sich gezeigt, dass die „Breite der Qualität sehr gut“ sei, freut sich Liegenfeld. „Durch die Bank“ habe es heuer „gesunde Trauben“ gegeben – die „perfekte Qualität“ sei dabei auf die günstigen Wetterbedingungen zurückzuführen. Frühjahr, Sommer und auch Herbst seien „ideal“ gewesen mit „viel Sonne, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Niederschlag“ und auch vereinzelter Hagel sei kein Problem gewesen.

Eine „perfekte Reife“ hätten heuer vor allem auch die späteren Sorten wie Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon oder Weißburgunder, zählt der Experte auf.

Mit der Ernte selbst habe man heuer bereits in der zweiten beziehungsweise dritten Augustwoche starten können, so Liegenfeld, „mit Ende September waren wir fertig, da wurde sonst erst oft begonnen.“ Als kein großes Problem hätten sich dabei die Stare erwiesen. „Diese Zugvögel waren zwar sehr wohl da, aber durch die frühe Ernte sind sie einfach zu spät gekommen, es war nur noch wenig da“, schildert Liegenfeld. Jene Weinbauern, die in den Prädikatsweinbereich gehen würden, hätten aber zudem ohnehin einen Netzschutz.