Sorge bei Industrie, Freude im Tourismus

Nach einem optimistischen Start in das Jahr zeigt das Konjunkturbarometer, welches sich als Mittelwert aus aktueller und der Geschäftslage in sechs Monaten errechnet, nunmehr das zweite Quartal in Folge deutlich nach unten. Alle Indikatoren werden im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 negativer beurteilt. Besonders deutlich zeigt sich dieses Bild bei der Beurteilung der Geschäftslage in sechs Monaten: Hier geht keines der befragten Unternehmen von einer Besserung aus.

Foto: IV Burgenland