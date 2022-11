Beste Wetterlage am burgenländischen Arbeitsmarkt

Werbung

Österreichweit ist diese Entwicklung etwa gleich groß. Einen wesentlich stärkeren Rückgang verzeichnet man bei arbeitslosen Frauen, älteren Arbeitslosen und besonders bei Langzeitarbeitslosen.

Nur bei jungen Arbeitslosen unter 25 Jahren gab es einen Zuwachs der Arbeitslosigkeit, allerdings auf niedrigem Niveau (siehe Infobox). Die positive Nachricht für junge Menschen ist die Lehrstellensituation: „Im Oktober kommen auf eine beim AMS Burgenland gemeldete Lehrstelle 0,5 Lehrstellensuchende. Für Jugendliche gibt es ein breites Angebot an Lehrstellen“, so die stellvertretende AMS-Landesgeschäftsführerin Karin Steiner.

Alle Bezirke verzeichnen einen Rückgang in der Arbeitslosigkeit. Spitzenreiter sind Oberpullendorf und Neusiedl mit einem Rückgang von 13,9 und 11,5 Prozent.

Auch in den meisten Branchen geht die Arbeitslosigkeit zurück, besonders im Gesundheits- und Sozialwesen und der Öffentlichen Verwaltung, Zunahmen gab es am Bau und bei Arbeitskräfte überlassern. Die offenen Stellen, die die Wirtschaft in den letzten Jahren geplagt hatten (Fachkräftemangel) gingen vor allem im Tourismus zurück, im Gesundheitswesen stiegen sie weiter.