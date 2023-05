Landesrat: „Jeder Förder-Euro löst regionale Investitionen aus“

Das WIFO verzeichnete zuletzt einen Rückgang der österreichischen Wirtschaftsleistung, die Herausforderungen für die Unternehmen sind im Fahrwasser der Krisen nach wie vor enorm. Die Auswirkungen der Pandemie und des Ukraine-Krieges samt Energiekrise habe man im Burgenland bislang gut gemeistert, sieht Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann keinen Einbruch: Als Parameter gelten dabei auch Rekordwerte bei der Beschäftigung und die konstant niedrigen Arbeitslosenzahlen.

Die „Stabilisierung auf hohem Niveau“ sei auch Ergebnis der Förderpolitik, so Schneemann: „Das Land verfolgt in seinen Maßnahmen eine kontinuierliche und vorausschauende Wirtschaftspolitik.“ 38 Millionen Euro an Förderzusagen hätten ein Investitionsvolumen von 170 Millionen Euro ausgelöst; von der Wirtschaftsagentur Burgenland wurden rund 500 Förderfälle abgewickelt.

Beispiele seien große Ansiedelungen und Investitionen: „Gurkenprinz Burgenland“ bringt mit dem Bau einer neuen Logistik- und Produktionsstätte in Müllendorf regionale Wertschöpfung und neue Arbeitsplätze. Fast 17 Millionen Euro investiert Arvai Plastics in Neutal in ein Kunststoffspritzwerk und auch in der Sonnentherme Lutzmannsburg flossen 6,5 Millionen Euro in neue Attraktionen.

Junge Gründer & Impulse in der Forschung

Laufende Impulse erwartet man sich von den Interkommunalen Businessparks, bei denen im Mittel- und Südburgenland mehrere Gemeinden dabei sind. Als Mitgesellschafter können sich die Kommunen beteiligen, die gemeinschaftliche Investition an einem Standort bringe für alle Vorteile, unterstrich Wirtschaftsagentur-Geschäftsführer Harald Zagiczek.

Der zweite Geschäftsführer Michael Gerbavsits gab zudem Einblick in die aktive StartUp-Szene im Land: Mit der Gründer-Initiative „StartUp Burgenland“ greife man innovativen Jungunternehmen in der Anfangsphase unter die Arme, unterstützte mit Beratung sowie Co-Working-Arbeitsplätzen und einem Accelerator-Programm. In Sachen Forschung wurde im Vorjahr rund um die Fachhochschule sowohl das „Lowergetikum“ in Pinkafeld eröffnet, wie auch das „Informatikum“ in Eisenstadt.

Mit Beteiligungen wird Unternehmen temporär unter die Arme gegriffen: „Der Unternehmer bleibt dabei Kapitän und holt sich für ein Investment die Wirtschaftsagentur an Bord.“ Für weitere Investitionen wurden die Landesmittel für Zuschussförderungen um weitere zwei Millionen Euro aufgestockt. Aus- und Weiterbildung sind dabei ebenfalls Thema, ebenso wird die Beratung im Bereich der Betriebsübernahmen verstärkt und die „Digitalisierungs-Förderrichtlinie“ umgesetzt.