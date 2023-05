So kamen Jeans ins Burgenland

1853 hatte der US-amerikanische Schneider Jacob Davis nicht genug Geld, seine Idee einer neuartigen Arbeitshose umzusetzen. Er wandte sich an den deutschen Auswanderer Levi Strauss, der am 20. Mai 1873 das Patent anmeldete. Der Stoff kam aus Genua, aber da man schon damals in den USA nicht wirklich ein Fremdsprachentalent hatte, wurde der französische Name der ligurischen Hauptstadt („Gênes“) zu „Jeans“ amerikanisiert. In mit Indigo gefärbtem Blau wurden „Blue Jeans“ bald freizeittauglich.

Zwei Weltkriege später zogen US-Besatzungssoldaten alle Blicke auf sich, als sie die hier noch unbekannten Blue Jeans ausführten. Rasch wurde 1948 nahe der fränkischen Heimat Strauss' eine Jeans-Manufaktur eröffnet. Im Burgenland nahm die Firma Glatz in Markt Neuhodis die Blue Jeans 1961 in die Produktion auf, der damalige Sozialminister Anton Proksch reiste extra von Wien an, um sich das anzusehen.

Ende der Sechziger war die Blue Jeans als Symbol des Rock'n'Roll auch im Burgenland in aller Munde, die „BF“ verkündete 1971 den „Sommer-Trend Blue Jeans“.

1972 gründete daraufhin die deutsch-schweizer Firma Ahlers eine eigene Blue Jeans-Manufaktur in Mariasdorf (Bezirk Oberwart). 70 Beschäftigte nähten täglich die unglaubliche Menge von 2.500 Jeans, wie die BF zu berichten wusste. Geschäftsführer wurde Herbert Ruthe, der als „Jeans-Kaiser“ bekannt gewesen sein soll. Bis heute handelt die Firma Ahlers in Mariasdorf mit Jeans, bekannt ist die Marke „Pioneer“.