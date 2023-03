Werbung

Am vergangenen Dienstag präsentierte die Obfrau der Handelssparte der Wirtschaftskammer, Andrea Gottweis, mit Studienautor Georg Gumpinger die „Kaufkraftanalyse 2022“. Besonders spannend: Während wir mit dem Geschäft mit Ungarn und Slowakei ein Plus von einer Viertelmilliarde Euro machen, verlieren wir 35 bzw. 10 Millionen Euro Kaufkraft an NÖ und Steiermark.