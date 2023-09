Andreas Wirth als Präsident und Nachfolger von Peter Nemeth angelobt

Seit 43 Jahren ist Peter Nemeth in der Wirtschaftskammer Burgenland, 18 Jahre lang war er als Präsident oberster Interessensvertreter, jetzt hat er sein Amt, wie angekündigt, an Andreas Wirth übergeben. Im großen Rahmen des Wirtschaftsparlaments gab es viele Dankesworte und stehenden Applaus für die Initiativen und unverrückbaren Grundsätze des scheidenden Präsidenten. Sein Nachfolger wurde mit offenen Armen empfangen. Wie berichtet, hatte der Wirtschaftsbund Andreas Wirth einstimmig zur „Nachwahl während der Funktionsperiode“ nominiert.

Die Angelobung. Der neue Präsident Andreas Wirth mit "seinem" Präsidenten Harald Mahrer. Foto: Wolfgang Millendorfer

Die Zeit sei die richtige, hatte Nemeth zu seiner vorzeitigen Übergabe gesagt, und Wirth sei der richtige Mann. Die Jahre seien – angesichts von Krisen und Umbrüchen – aber auch keine einfachen gewesen, war in der Sondersitzung immer wieder zu hören.

„Unsere Aufgabe ist es, unsere Betriebe auch durch schlechte Zeiten zu bringen“, brachte es Nemeth selbst auf den Punkt: „Bestes Service“ sei die Aufgabe der Wirtschaftskammer. Er könne Lob durchaus vertragen, meinte Nemeth in seiner Abschiedsrede, zugleich betonte er: „All das, was gesagt wurde, ist die Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unser Funktionärinnen und Funktionäre.“ So sagte er ein „herzliches Dankeschön“ an alle und an seine Familie.

Gleich zweimal Standing Ovations

Nach seiner Angelobung durch Präsident Harald Mahrer wurde Andreas Wirth mit Standing Ovations in Empfang genommen. Im lockeren Ton eröffnete er seine Erklärung mit Erinnerungen an den ersten Arbeitstag: „Und ich möchte euch das versprechen, was ich meinem ersten Lehrherrn versprochen habe: zielorientiert und mit Handschlagqualität für die burgenländischen Unternehmen zu arbeiten!“

In seiner Rede thematisierte Wirth unter anderem den Ruf nach einer Arbeitszeitverkürzung: Das sei nicht nur angesichts des Fachkräftemangels „Realitätsverweigerung“. Man müsse „von denen reden, die sich etwas schaffen wollen“, erinnerte der neue Präsident an den Leitspruch seines ersten Arbeitstages: „Wer will, der kann!“

Politische Ansagen im sachlichen Ton

Über Nemeth war zuvor in der Sitzung gesagt worden, er sei „nie ein großer Schreier“ gewesen, „aber wenn er seine Stimme erhoben hat, wurde er gehört“. Das galt auch für Nemeths politische Wortmeldungen. Der ehemalige ÖVP-Bürgermeister hielt immer den Draht zur Landespolitik, er hielt aber mit kritischen Sichtweisen nicht hinter dem Berg.

Herzliche Sitzung. Für Peter Nemeth gab's Standing Ovations und auch Umarmungen von den Funktionärinnen und Funktionären. Foto: Wolfgang Millendorfer

Konfliktpotenzial zwischen Wirtschaftskammer und SPÖ-Alleinregierung war zuletzt durchaus gegeben, der Ton blieb aber fast immer sachlich. Das war auch der Fall während der Sondersitzung: Die anderen Fraktionen zollten Nemeth ebenfalls Respekt. Trotz vier Wahlkonfrontationen im Lauf der Jahre sei die Zusammenarbeit stets im Blick geblieben, so der Tenor. Wirth wurde von den Fraktionen dann herzlich empfangen, etwa als Vorkämpfer für Klimaschutz.

Peter Nemeth hinterlässt große Fußspuren: 2005 hatte der Leiter eines Autohauses und damalige Eisenstädter Bürgermeister das Präsidentenamt von Franz Kröpfl übernommen und den Wirtschaftsbund auch bei den Wahlen zu Erfolgen geführt.

Bis zur nächsten Kammer-Wahl im Jahr 2025 hat Andreas Wirth nun noch ausreichend Zeit, seine Akzente zu setzen. Er ist bereits bekannt als Bundes-Innungsmeister der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker; im eigenen Unternehmen zählt Wirth 68 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Was Nemeth in der Pension machen wird, wurde beim Abschied ebenfalls besprochen. „Ich werde weder zu malen beginnen, noch ein Musikinstrument erlernen oder einen Kochkurs besuchen“, verriet der scheidende Präsident. Er werde seinen Sohn Michael nicht ständig im Eisenstädter Autohaus Ratschläge erteilen. Als Obmann des Wirtschaftsbundes wird Nemeth aber den Funktionärinnen und Funktionären „noch erhalten bleiben“, wie er abschließend unterstrich.

