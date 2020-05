"Zukunftsplan Pflege" soll Burgenland beleben .

Die Umsetzung des "Zukunftsplans Pflege" im Burgenland soll in Zeiten der Coronakrise einen Beitrag zur "Belebung des Wirtschaftsstandortes und des Arbeitsmarktes" leisten, betonte Landesrat Christian Illedits (SPÖ) am Montag in einer Aussendung. 14 Projekte seien derzeit trotz Krise in Bau oder Vorbereitung. In drei Jahren werde ein Investitionsvolumen von rund 350 Mio. Euro ausgelöst.