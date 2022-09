Peter Nemeth: „Das Geschäft ist besser als die Stimmung“

Werbung

Wie geht es Ihnen in der jetzigen Zeit als Unternehmer?

Nemeth: Ich glaube, mir geht es grundsätzlich wie vielen anderen auch – das Geschäft ist besser als die Stimmung. Noch funktioniert alles, aber man merkt, dass sich die Stimmung deutlich verschlechtert, vor allem im Hinblick auf die Energiekosten, die auf uns zukommen.

Wie sollen die kleineren Unternehmen diese Kosten überhaupt stemmen können?

Es braucht eine politische Lösung. Grundsätzlich muss man fragen, ob die Sanktionen in Russland wirken. Im Grunde genommen kassiert Putin jetzt für weniger Ware mehr Geld. Ausgleichen muss es der Konsument. Nachdem die Politik die Sanktionen beschlossen hat, ist es auch Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass die Menschen und insbesondere auch die Unternehmer durch diese schwierige Zeit kommen.

Glauben Sie, dass sich in dieser Frage von europäischer Seite her etwas ändern wird?

Laut meines Wissensstandes ist das nicht in Diskussion. Andererseits finde ich Aussagen wie jene von Vizekanzler Kogler – dass man, salopp gesagt, nicht immer zum Staat rennen kann – für nicht besonders schlau seitens der Grünen. Da muss man sich nur die Strompreisbremse ansehen. Wenn zum Beispiel ein Bäcker mit Strom bäckt und der andere mit einem Gas-Ofen, dann hat der zweite einen riesigen Wirtschaftsnachteil und muss vielleicht zusperren.

Der grüne Minister Habeck hat in Deutschland ja vorgeschlagen, dass Bäcker eine Zeitlang aussetzen könnten …

Da setzt es wahrscheinlich auch bei Habeck eine Zeitlang aus.

War das „Experiment“ mit Grün in einer Koalition aus Sicht der ÖVP vielleicht nicht das beste?

Das möchte ich gar nicht so sagen. Jede Ehe ist mit Kompromissen verbunden. Einfach ist es sicher nicht, weil die politischen Standpunkte weit auseinanderliegen, deshalb ist das Treffen in der Mitte auch relativ schwierig. Man kann zwar aus dem Koalitionsübereinkommen nicht alles rausnehmen, aber bei der Co2-Bepreisung wäre ich definitiv für einen späteren, besseren Zeitpunkt. Das hätte die Regierung selbst in der Hand.

Rechnen Sie damit, dass die Bundesregierung bis zum Ende der Periode hält?

Ja. Man muss jedoch Lösungen finden, vor allem bei der Teuerung. Und es wird immer welche geben, die damit nicht zufrieden sind, damit muss man leben. Würde man jedem 1.000 Euro geben, dann würde die Opposition 1.500 Euro fordern.

Gerade jetzt braucht es wirtschaftliche Kompetenz in der Politik. Fehlt Ihnen die manchmal – von beiden Seiten?

Es fehlt die Geschwindigkeit, etwa wenn es darum geht, die Energiepreise zu deckeln. Und das nicht nur beim Strom, da geht es auch um den Treibstoff. Transporteure können zum Beispiel ihre Kosten fast nicht mehr erwirtschaften.

Nachdem es den Strompreis-Deckel vorerst nur für private Haushalte gibt – fühlt sich die Wirtschaft da nicht auch allein gelassen?

Wie auch Landeshauptmann Doskozil sagt: Der Strompreisdeckel funktioniert eben nach dem Gießkannen-Prinzip, da gibt es Gewinner und Verlierer. Wir sind in der Ausarbeitung eines eigenen Energiepreis-Deckels für Unternehmer und ich hoffe, dass dieser rasch umgesetzt wird: Ein-Personen-Unternehmen sollen demnach in etwa den gleichen Anspruch haben wie Privat-Haushalte mit der Grenze von 2.900 Kilowatt. Bei höherem Verbrauch könnte man es so rechnen, dass man, wenn die Energiekosten bei mehr als drei Prozent des Umsatzes liegen, noch Vorteile hat. Die Großen haben oftmals längere Lieferverträge, die richten sich das vielleicht sowieso selbst.

Was kommt 2023 mit Inflation und Teuerungen generell auf uns zu?

Für die Wirtschaft wie für Konsumenten ist das kein guter Cocktail, der da auf uns alle zukommt. Denn aufgrund der hohen Inflation, der zu erwartenden relativ hohen Kollektivvertrags-Abschlüsse und der steigenden Energiekosten ist ja völlig klar, dass alles teurer wird. Ich mache mir Sorgen – aber nicht so große. Denn man hat in der Vergangenheit gesehen, dass wir das relativ gut abfedern konnten und das wird auch in Zukunft gelingen. Diejenigen, die flotter sind, werden das auch schaffen, manche werden es nicht schaffen. Aber zu hoffen bleibt, dass es weniger Gaukler und Spekulanten am Markt gibt. Und man darf auch nicht alles schlechtreden. Wenn von der Krise am Bau die Rede ist, sage ich, dass man gerade jetzt bauen sollte. So günstig wird es nämlich nicht mehr, wenn man allein die zwei kommenden Lohnerhöhungen bedenkt.

Rechnen Sie beim Thema Lohnerhöhungen mit „alten Kampfmaßnahmen“ der Gewerkschaft, also Arbeitnehmer gegen Unternehmer?

In dieser Situation sicherlich nicht. Es ist legitim zu fordern, es ist legitim, sich dann auf einer vernünftigen Ebene zu finden. Ich bin überzeugt davon, dass die Sozialpartnerschaft als tragende Säule in der Republik auch in dieser Zeit funktionieren wird.

Haben Sie in der Politik den Eindruck, dass Manches auf die lange Bank geschoben wird, etwa wenn man auf die Migration blickt, die jetzt wieder stark angestiegen ist? Agiert die Politik zu mutlos?

Es ist schwierig, wenn man ein Mitglied in der Europäischen Union ist, dann hat man sich an die Spielregeln zu halten. Mutlos würde ich es nicht unbedingt bezeichnen. Es hat schon viel mit Menschlichkeit zu tun und es sollten mit diesen Dingen keine politischen Spielchen gemacht werden.

Ist in diesem Zusammenhang die Pandemie noch ein Thema? Wie sieht Ihr Ausblick auf den Corona-Herbst aus?

Man darf nicht außer Acht lassen, dass wir die Pandemie ja noch nicht überwunden haben. Corona hat für mich aber den Schrecken verloren. Jeder Mensch kann sich schützen, wie er möchte, es gibt ja alle Angebote kostenlos. Corona hat uns ja schon zwei Jahre unseres Lebens gekostet, wenn man so will. Jetzt sollte man damit umgehen können, es nicht ausblenden, aber mit Vernunft den Winter überdauern. Wir planen fix den Ball der Wirtschaft und den Neujahrsempfang. Diese Schritte setzen wir bewusst als positives Zeichen. Wir werden die Veranstaltungen sicher durchführen, außer die Regierung verbietet es. Dann sollte die Regierung aber auch die Unkosten bezahlen.

Sehen Sie Chancen in den Zeiten der Krise?

In Krisen hat die Menschheit Dinge zusammengebracht, wofür sie sonst viele Jahre gebraucht hat. Das sieht man bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffes. Auch die Energiewende ist eine Krisen-Chance. Aber die Politik müsste die Rahmenbedingungen dafür schaffen.

Hat man in Europa diese Krise gebraucht, um nachhaltig etwas zu ändern?

Eine Krise braucht man nicht unbedingt, aber jetzt wäre es an der Zeit, dass man rasch gemeinsame Lösungen findet. Das könnte Europa wieder einen Schubs nach vorne geben, davon bin ich überzeugt.

Energiegemeinschaften sind derzeit ein großes Thema. Aber ist das auch für die Wirtschaft ein Allheilmittel?

Es kommt eben immer auf die Rahmenbedingungen an. Private können mit Energiegemeinschaften natürlich sparen, aber bei großen Anlagen stellt sich die Frage, wie das mit dem Einspeistarif funktioniert. Was mir zu denken gibt: Man hat immer den Ausstieg aus Ölheizungen gefördert, viele haben sich Gasthermen eingebaut – jetzt steigen wir aus dem Gas aus und Öl wird reaktiviert. Es ist keine genaue Linie zu erkennen.

Die Wirtschaftskammer ist derzeit auf Gemeindetour – wo drückt da der Schuh? Das wissen Sie ja auch als ehemaliger Bürgermeister in Eisenstadt. Hat sich in den letzten Jahren viel verändert?

Die letzten zwei Jahre waren für die Gemeinden – wenn man den Corona-Stillstand wegdenkt – finanziell gute Jahre, würde ich meinen. Die Wirtschaft hat im Burgenland funktioniert, die Gemeinden leben ja auch von diesen Steuern und müssten gute Einnahmen haben. Der Tourismus hat funktioniert, heuer schwächelt er ein wenig, aber sonst gibt es Betriebsansiedelungen, einen Höchststand an Beschäftigten. Im Gesamten gesehen, sind die Gemeinden gut aufgestellt und sollten mit der Situation zufrieden sein.

IV-Präsident Gerger hat im BVZ-Interview gemeint, heutzutage beginnt ein Vorstellungsgespräch mit der Frage nach der Work-Life-Balance. Muss man diesen Weg auch als Arbeitgeber künftig gehen?

Grundsätzlich muss man sich immer um die Mitarbeiter bemühen. Die Zeiten, wo einer stolz auf 50 oder 60 Arbeitsstunden pro Woche ist, die sind vorbei. Allein wenn man die nordischen Staaten betrachtet, kommt da schon ein Trendwechsel auf uns zu. Auf der anderen Seite müssen wir beachten, dass wir in gewissen Bereichen einen Fachkräftemangel haben, in der Pflege etwa. Wenn es da keine Fachkräfte gibt, brauchen wir eine geordnete Zuwanderung. Das darf kein Tabu mehr sein.

Davon sind wir aber derzeit weit entfernt, oder?

Aus den Nachbarländern werden wir kaum noch Pflegekräfte bekommen, da müssen wir schon weiter greifen. Ich vergleiche das immer mit dem Fußball: Jeder Politiker ist Anhänger eines Vereins und freut sich über den Kauf eines tollen Spielers aus dem Ausland – und wenn der Spieler seine Leistung bringt, wurde gut eingekauft. Für die Wirtschaft und für den Arbeitsmarkt zählt das offensichtlich nicht. Hier braucht es ein Umdenken, sonst wird es in manchen Branchen nicht funktionieren.