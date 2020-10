Wolfgang Trimmel übernimmt mit dem heutigen Donnerstag von Gründungsgeschäftsführer Peter Sinowatz, der nach 15 Jahren eine neue Aufgabe in der Unternehmensgruppe übernehmen wird. Trimmel wurde auf fünf Jahre bestellt und wird das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Florian Pilz, der seit Anfang 2019 Geschäftsführer ist, führen, teilte die Netz Burgenland am Donnerstag mit.

Der Netzbetreiber werde in Zukunft eine Schlüsselrolle bei der Energiewende spielen, betonte Trimmel, der seit 2001 in der Energie-Burgenland-Gruppe tätig ist. Zuletzt war er Geschäftsführer bei den Tochterunternehmen Windkraft und Fernwärme.