Wirtschaftskammer Burgenland ehrt „Young Stars of Industry“

„Mit dieser Ehrung wollen wir unsere ‚Stars‘ vor den Vorhang bitten und sie für ihre Leistungen würdigen“, erklärt Christoph Blum, Obmann der Sparte Industrie, und meint weiter: „Die Auszeichnung ist ein Symbol dafür, dass wir unsere Lehrlinge und ihre Leistungen schätzen. Sie sind ein wichtiger Teil jedes einzelnen Unternehmens.“

Mit den „Young Stars of Industry“ – von Bronze bis Platin – wurden rund 90 Lehrlinge von 19 burgenländischen Betrieben geehrt. Ausgezeichnet wurden Lehrlinge, die bei Prüfungen bzw. im Zeugnis, besondere Leistungen vorweisen können.

Präsident Andreas Wirth (r.) mit den Lehrlingen Daniel Weber (Coca-Cola HBC Austria GmbH, Edelstal), Alina Stiller (Firma BECOM Electronics GmbH, Hochstraß) und Catrin Heindl (Aptiv Services Austria GPD. GmbH & Co KG, Großpetersdorf) (v. l.). Foto: Fotos: WKB/Lexi

„Der große Bedarf an solchen Fachkräften wird in den nächsten Jahren weiter steigen und immer wichtiger werden. Die burgenländische Industrie bildet in den derzeit 36 Lehrbetrieben über 230 Lehrlinge aus. Besonders erfreulich ist, dass die Zahl der Lehranfänger im Burgenland gestiegen ist“, so Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth.

Um Lehrlingen den Einstieg in das Berufsleben zu erleichtern hat die Wirtschaftskammer Burgenland die Website was-tun.at entwickelt. Diese für Jugendliche ansprechende Internetseite soll Lehrbetriebe und offene Lehrstellen in Form einer Landkarte anschaulich und modern anzeigen.