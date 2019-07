Die Anstellung pflegender Angehöriger sei unausgegoren und werde scheitern, betonte Landesparteiobmann Thomas Steiner in Eisenstadt vor Journalisten. Auch die Arbeiterkammer Burgenland kritisiere in einer Stellungnahme zum Sozialhilfegesetz ähnliche Punkte wie die ÖVP.

Das neue Sozialhilfegesetz, das kürzlich in Begutachtung gegangen sei, lasse offen, nach welchem Kollektivvertragsmodell die pflegenden Angehörigen angestellt werden sollen. Auch was im Falle eines Krankenstandes oder Urlaubes passiere, sei unklar. "Es geht aus dem Gesetz nicht hervor, wer die pflegenden Angehörigen in so einem Fall vertreten würde", sagte Steiner. Ein weiterer Kritikpunkt der ÖVP ist, dass nicht geregelt sei, wer die pflegebedürftigen Personen außerhalb der Arbeitszeit der angestellten Angehörigen betreue. Zudem brauche es auch jemanden, der die Pflegeleistung der Angehörigen kontrolliere.

Die Stellungnahme der Arbeiterkammer habe die Kritik der ÖVP "mehr als bestätigt", die Hauptkritikpunkte seien sehr ähnlich. Steiner hofft deshalb, dass die Stellungnahmen zu einem Umdenken bei der rot-blauen Landesregierung führen. "Wir müssen zurück an den Start und uns ein wirklich ordentliches Modell überlegen", sagte er. Der ÖVP-Chef hält es aber für wahrscheinlicher, dass das Gesetz "durchgedrückt" werde.

Das Modell der Anstellung der pflegenden Angehörigen ist seiner Meinung nach wenig attraktiv. Aufgrund von Abzügen bei der Pension und beim Pflegegeld würde den Familien trotz des Gehaltes für die pflegenden Angehörigen am Ende in einigen Fällen weniger Geld übrigbleiben, rechnete der Landesparteiobmann vor. Er habe auch gehört, dass es bisher nur 10 bis 15 Interessenten gebe. "Das Modell ist definitiv keine Lösung. Es ist gescheitert, bevor es überhaupt begonnen hat", betonte Steiner.