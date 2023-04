AK-Präsident Michalitsch: „Wir müssen den Druck rausnehmen!“

Zum Tag der Arbeit stellt die AK heuer in Großpetersdorf, Neudörfl und Neutal Maibäume auf, um den Beschäftigten der dortigen Unternehmen zu danken: „Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Verpflegung, gemütlichem Beisammensein und vielen Gesprächen“, freut sich Arbeiterkammer-Präsident Gerhard Michalitsch auf die Termine rund um den 1. Mai. Denn vor Ort hört sich der Gewerkschafter in ihm immer noch am liebsten nach neuen dringenden Themen um.

BVZ: Mit Teuerung und Energiepreisen sind die zentralen Probleme auf dem Tisch. Was hören Sie da vonseiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?

In letzter Zeit ist mit der starken Arbeitsbelastung noch eine weitere große Herausforderung aufgekommen. Das reicht von der Pflege über Dienstleistungen bis in die Produktion, dass Zeitdruck und Leistungsdruck die Menschen überfordern und belasten. Zusätzlich macht dann auch noch die Teuerung Sorgen. Wir haben mit 9,2 Prozent nach wie vor eine der höchsten Inflationsraten in Europa, und damit haben die Kolleginnen und Kollegen draußen zu kämpfen. Das sind auch die größten Betätigungsfelder, die wir in der Beratung bemerken und in denen wir unsere politischen Forderungen stellen.

Ist die Zunahme des Drucks auch eine Auswirkung der jüngsten Krisen – oder ist es mehr als eine „Zeiterscheinung“?

Das Gefühl kennt ja jeder schon seit Jahren, dass es immer mehr und schneller wird. Das kann man auch mit Zahlen belegen: Zwischen dem Ende der 1970er-Jahre und heute wurde eine Verdoppelung der Produktivität verzeichnet. Da liegen zwar fast fünfzig Jahre dazwischen, aber wenn jemand doppelt so viel produziert wie eineinhalb Generationen davor, dann zeigt das eben einen ständigen Prozess der Arbeitsverdichtung. Das bedeutet unterm Strich aber auch, dass mehr Gewinn gemacht wird. Und da sind wir als Gewerkschaften und Arbeiterkammer gefordert, damit dieser Produktivitätsgewinn, der ja durch die Menschen erwirtschaftet wird, fair verteilt wird.

Welchen Ansatz verfolgen Sie dabei? Es gibt zum einen die Forderung der Bundes-AK nach einer Arbeitszeitverkürzung – und es gibt den Mindestlohn, wie er von Hans Peter Doskozil auch für die Privatwirtschaft gefordert wird …

Salopp formuliert, bin ich für beides, weil man für unterschiedliche Bereiche unterschiedliche Konzepte benötigt. Wenn es um die Entlohnung geht, müssen wir dafür sorgen, dass jemand, der Vollzeit arbeitet, mit dem Lohn sein Leben gestalten kann. Den Druck kann man wiederum nur durch Arbeitszeitverkürzung rausnehmen oder durch Modelle, die bessere Planbarkeit und längere Pausen ermöglichen, damit man nicht krank wird. Beide Positionen stimmen und sind wichtig

Aber kann der politisch geforderte Mindestlohn aus Ihrer Sicht in der Privatwirtschaft Fuß fassen?

Er wirkt dort zwar noch nicht, aber bei den Betriebsbesuchen bemerke ich schon, dass der eine oder andere Unternehmer, der das verstanden hat, etwas auf die Löhne drauflegt, um die Arbeitnehmer zu halten. Dasselbe gilt für Arbeitszeiten, die den Beschäftigten entgegenkommen. Auch da gibt es Beispiele, wo beides passiert, etwa im Bereich der Technik. Homeoffice ist auch so ein Beispiel, und da heißt die Zeit-Ersparnis ja zugleich, nicht pendeln zu müssen.

Foto: Wolfgang Millendorfer

Beim Thema Arbeitszeitverkürzung hat es vonseiten des Wirtschaftsbundes im Bund geheißen, diese Forderung sei bei gleichzeitigem Fachkräftemangel und Pensionierungswelle skurril. Wie sehen Sie das?

Es gibt da kein Schwarz oder Weiß, wenn Menschen so stark belastet sind, dass sie ihren Beruf aufgeben müssen. Es braucht natürlich neue Arbeitskräfte und parallel dazu braucht es ein Coaching für die aktuell stark geforderten Mitarbeiter. Es hat zwar etwas für sich, wenn der Wirtschaftsbund vorrechnet, dass man zu wenig Leute hat und dass es bei verkürzter Arbeitszeit noch schwieriger wird – aber ich bin auch schon einige Tage im Geschäft, und noch nie hat die Wirtschaftskammer gesagt: „Jetzt ist die richtige Zeit für eine Arbeitszeitverkürzung!“ Und ich hab schon in meiner Jugend Aufkleber getragen mit dem Satz „35 Stunden sind genug“.

Aber die Gesprächsbasis zur Wirtschaftskammer im Land ist eine gute, oder?

Ja, wir haben auch gemeinsame Projekte zum Fachkräftemangel, da sind ÖGB und Industriellenvereinigung ebenfalls beteiligt. Es gibt Ausbildungsinitiativen und noch mehr Aktivitäten. Auf Landesebene verhandeln wir aber keine Arbeitszeitverkürzung, das ist Bundes-Thema. Wir konzentrieren uns auf die Dinge, die wir gemeinsam umsetzen können.

Mit welchen Forderungen gehen Sie außerdem in den Tag der Arbeit?

Das sind natürlich die angesprochenen Löhne und der Druck, den wir aus dem Arbeitsleben nehmen wollen; es geht vor allem aber nach wie vor um Lösungen gegen die Teuerung. Da gibt es unsererseits seit längerem konkrete Vorschläge: etwa die Entkoppelung des Strompreises vom Gaspreis oder die Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel bei laufender Überprüfung durch eine Kommission. Seitens der Bundesregierung gab es immer nur Einmalzahlungen, die Grundlage der hohen Inflation wurde aber nicht bekämpft. Bei der Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel gibt es kein Entgegenkommen, während der Preis des Warenkorbs für den täglichen Bedarf weiter steigt. Und es bleibt wieder die Frage, wo der Gewinn aus der Produktivitätssteigerung landet.

Wird man Sie auch bei politischen Maiveranstaltungen sehen?

Als Redner bin ich heuer nirgends eingeteilt, aber ich werde bei ein paar Veranstaltungen dabei sein, auf jeden Fall zuhause in Pöttsching. Wenn ich als Redner einspringe, dann werde ich ja auch nicht als AK-Präsident eingeteilt, sondern als Parteimitglied, als stellvertretender Bezirksvorsitzender in Mattersburg.

Obwohl sich die Themen da durchaus überschneiden, trennen Sie also streng?

Als Arbeiterkammer sind wir natürlich überparteilich und da wird Politik für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemacht – Punkt! Wenn sich die gut mit der sozialdemokratischen Politik trifft, dann ist es voll ok; wenn sie sich mit der einer anderen Partei trifft, ist es auch ok. Das ist der eine Teil. Der andere ist, dass ich ein politischer Mensch und ein Sozialdemokrat bin, aber da tu ich mir auch leicht, weil es gerade bei Maiveranstaltungen so viele Themen gibt, die da genau passen.

Und wie sehen Sie die SPÖ-Mitgliederbefragung: Tut es weh oder ist es gut, dass sich etwas bewegt?

Ich glaube, dass es klug ist, eine Klärung herbeizuführen. Da gibt es unterschiedliche Ansätze und ich glaube man hat sich jetzt auf das stärkste Votum geeinigt. Auch wenn es heißt, die Befragung ist nicht bindend, ist ein jeder klug beraten, dass er den Willen der Mitglieder auch akzeptiert und umsetzt. Und wenn das dann geklärt ist, wird es klug sein, mit diesen Personen und Themen in die Nationalratswahl zu gehen. Man muss eine Wahl gewinnen, um Politik für die Menschen machen zu können, und ich glaube, diese Klärung trägt dazu bei.

Sie unterstützen dabei Landeshauptmann Doskozil …

Ich laufe nicht mit einer Trommel durchs Land, aber ja, man sieht mich auch auf der Unterstützungs-Homepage des Landeshauptmannes. Ich unterstütze ihn, weil ich glaube, dass es eine Chance ist, um wieder Wahlen zu gewinnen und Politik zu machen, die für die Menschen etwas bringt. Und das muss das Ziel sein: gewinnen, um zu gestalten.