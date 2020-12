Eigentlich wäre ja alles vorbereitet, um mit dem burgenländischen Wein international groß durchstarten: „Beim Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Weltmeister!“, ist Wein Burgenland-Obmann Matthias Siess stolz. Dazu kommt, betont sein Geschäftsführer Georg Schweitzer, dass die letzten drei Jahrgänge eine überdurchschnittliche Qualität aufweisen. Auch die Marke Burgenland werde immer bekannter – sowohl was den Wein, als auch den Tourismus betreffe.

„Und die beiden Aspekte gehören im Burgenland ohnehin zusammen“, so Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld. Das Trio hat sich den ambitionnierten Plan gesetzt, dass in zehn Jahren die Nennung des Namens „Burgenland“ ein ebenso ehrfürchtiges Raunen in weltweiten Weinkenner-Runden erzeugen soll, wie „Piemont“ oder „Bordeaux“. Österreichweit sei man schon einmal auf einem guten Weg: Eine Studie von Wein Österreich hat ergeben, dass das Burgenland die bekannteste Weinregion im Land ist – noch vor dem Favoriten Wachau oder der Südsteiermark. „Wir ziehen eben alle an einem Strang – Tourismus, DAC-Gebiete und die Kulinarik. Da schauen andere Regionen schon mal neidisch zu uns herüber“, erklärt sich Siess diesen Erfolg.

Was hält das Burgenland nun davon ab, den Weltmarkt zu erobern? Da wäre – neben dem global betrachtet geringen Ertrag – eben ein gewisses Virus, das sowohl Grenzstationen als auch die Gastronomie in denLockdown zwang.

Corona: Ein Fluch mit Nebeneffekt-Segen

An den vielen negativen Corona-Folgen leiden Gastronomie, Kultur und Eventbranche noch immer. Es trifft also das Burgenland in seinem innersten Wesen. „Wir haben ja keine Industrie und müssen daher auf unsere Natur, Kultur, Kulinarik und eben unseren Wein setzen“, erklärt Liegenfeld. Er sieht aber auch einen positiven Nebenaspekt: „Der Online-Handel ist ein wichtiger Teil das Ab-Hof-Verkaufs. Und der boomt gerade gewaltig. Immer mehr Kunden kommen durch den Lockdown erstmals in Kontakt mit dem Online-Handel. Das ist genau der Modernisierungsschub, den das Burgenland gebraucht hat!“

„Auch im Lockdown haben die Winzer für den Ab-Hof-Verkauf geöffnet. Wo sonst kann man so gemütlich Weihnachtsgeschenke einkaufen gehen?“ Wein Burgenland Obmann Matthias Siess

Wein Burgenland unterstützt die Winzer beim Errichten eines Online-Shops. „Während Ab-Hof-Kunden bisher natürlich vor allem aus Ostösterreich waren, können Onlinekunden sogar aus China kommen. Und Risikogruppen, die wegen Corona nicht mehr persönlich einkaufen gehen wollen, kommen so trotzdem in den Genuss des burgenländischen Weines“, betont Siess den Nutzen der neuen Technologie.

Trotz der vielen Vorteile durch die Digitalisierung gilt aber nach wie vor: „Zum Wein-Erlebnis gehört aben auch, die Lagen der Winzer zu kennen, ihre Familiengeschichte erzählt zu bekommen und auch einmal einen Blick in den Keller geworfen zu haben. Das gibt es nur beim Besuch des Winzers beim Ab-Hof-Verkauf“, lädt Schweitzer die Burgenländer ein, während dem Lockdown ihren Winzern auch „analog“ treu zu bleiben.