Der Spielverlauf:

Das Duell der beiden ersatzgeschwächten Teams begann mit einem Paukenschlag: Andreas Strommer lenkten einen Eckball bereits nach 37 Sekunden zur Führung der Heimischen in die Maschen. Danach bot die von rund 250 Interessierten besuchte Partie vor der Pause wenig Höhepunkte. Die Gastgeber hatten spielerisch leichtes Übergewicht, doch an gefährlichen Strafraumsituationen mangelte es hüben wie drüben. Nach der Pause bekam nahm die Begegnung dann Fahrt auf. In Minute 52 vollendete Bad Sauerbrunns Top-Torjäger Tomas Kubik eine herrliche Aktion über Daniel Hutter und Benjamin Bachler zum 2:0. Zehn Minuten später traf Philip Knotzer aus rund 18 Metern mit dem Innenrist gezielt zum Drei-Tore-Vorsprung. Die Sankt Margarethener steckten trotz der vermeintlichen Entscheidung nicht auf und erarbeiteten sich einige gute Möglichkeiten. Zählbares brachte aber nur Bojan Brezovac zustande als er in Minute 79 aus spitzem Winkel via Latte und Innenstange den Ehrentreffer erzielte. Mutige Angriffe der Gäste und einige übermotivierte Zweikämpfe beider Seiten folgten, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr. Unterm Strich ein verdienter Erfolg der Truppe von Heinz Kremser.

Die Highlights im Video: