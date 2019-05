Trotz der 1:6-Niederlage vom letzten Wochenende in Pinkafeld, war man im SVO-Lager vor dem Gegner gewarnt. So meinte etwa Oberwarts Sportlicher Leiter Michi Benedek: „Sie haben hohe individuelle Qualität in ihren Reihen, wobei wir auch ihre Schwächen kennen.“

Bei den Hausherren war eines klar: Wiedergutmachung war nach der klaren zuletzt angesagt. „Oberwart ist der Favorit, aber ich hoffe auf eine Reaktion“, so Eltendorfs Trainer Karl Philipp.

im LIVESTREAM bei uns auf BVZ.at ist die Partie ab 19.30 Uhr hier live zu sehen: