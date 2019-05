Die ersatzgeschwächten Deutschkreutzer hatten in Hälfte eins zwei gute Möglichkeiten, doch der Ball wollte nicht ins Tor. Die Hausherren führten die gesamte Spielzeit über die feinere Klinge.

In Hälfte zwei schlug sich diese Überlegenheit auch in ein Chancenplus für die Ritzinger nieder. Das Tor des Tages erzielte David Witteveen nach einem Eckball (61.). Am Ende ein knapper, aber verdienter Sieg für den SC Ritzing, der sich auf Tabellenplatz vier verbessern konnte.