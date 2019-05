Vor allem die Eltendorfer Hausherren hatten nach der vorwöchigen 1:6-Niederlage in Pinkafeld einiges gutzumachen und die Mannen von Karl Philipp beherzigten die Vorgaben, denn der SVE war dem Sieg letztendlich doch klar näher als das derzeit „beste Südteam“ aus Oberwart.

Den Punkt für die Gäste rettete indes Christoph Koch, der in Minute 83 per Freistoß zum 2:2-Endstand traf. Zuvor lagen die Eltendorfer zweimal in Führung, kassierten aber quasi immer postwendend auch den Ausgleich.