Dabei kreuzte man in den vergangenen Jahrzehnten viele Male die Klingen, ehe es nun um 19.30 Uhr zu einem abermaligen Aufeinandertreffen kommen wird. Trotz der derzeit besseren Tabellenplatzierung, geht der SCP doch als kleiner Außenseiter in die Begegnung.

Zuletzt konnte man nämlich sechsmal in Folge nicht gewinnen, während die Oberwarter Elf von Cheftrainer Jürgen Halper erst gegen St. Margarethen und dann beim 2:1-Auswärtssieg in Ritzing zweimal spät die sportliche Trendwende schaffte. „Sie sind Favorit“, so Pinkafeld-Coach Florian Hotwagner, während Oberwarts Sportlicher Leiter Michi Benedek erklärte: „Wir freuen uns auf dieses Duell.“

Hier gibt's den Livestream zum Match!