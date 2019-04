Mit Spannung war das am Freitagabend über die Bühne gegangene Traditionsderby zwischen dem SV Oberwart und dem SC Pinkafeld erwartet worden und über weite Strecken hielt die Begegnung, was man sich im Vorfeld davon versprach.

Von Beginn weg blieb es intensiv, mit Chancen auf beiden Seiten, wobei die Hausherren durch Peter Gergo in Führung gingen, die Gäste aber fast postwendend durch den starken Christoph Saurer ausglichen. Nach der Pause dann fast derselbe Spielverlauf, einzig die Pinkafelder markierten durch Florian Prochazka das 1:2, ehe Adam Balla eine tolle Penzinger-Vorarbeit zum Endstand nützte. So endete das Nachbarschaftstreffen mit einem 2:2-Remis, denn gegen Ende konnte sich keines der beiden Teams entscheidend in Szene setzen.

Das ganze Spiel zum Nachschauen gibt es hier:

