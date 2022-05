BVZ lesen lohnt sich mehrfach

Vollbild

Maximilan Hofer aus Pinkafeld kann zur Kindergeburtstagsfeier ins Dieselkino einladen. Doris Fuchs aus Mannersdorf an der Rabnitz liest die BVZ nun ein Jahr gratis. Gabriele Aigner-Tax und Gatte Leopold aus Neudörfl freuen sich über einen genussvollen Ausflug zum rotweinOpening nach Horitschon. Franz Mahr aus Heiligenkreuz i. Lafnitztal gewann einen Eintritt für zwei Personen zur Sonderausstellung Waldviertel in Maissau. Eine Führung und Verkostung in der Sektkellerei Szigeti hat der Lutzmannsburger Wolfgang Seidl gewonnen.

