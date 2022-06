Voller Überraschungen bei der Langen Nacht der Kirchen

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Nach zwei turbulenten Jahren geht die „Lange Nacht der Kirchen“ in die nächste Runde. Am 10. Juni wird wieder in gewohnter Weise dazu eingeladen, die Kirche von einer anderen Seite kennenzulernen und erfahrbar zu machen. Begegnungen zu ermöglichen und Kultur und Kirche in einem außergewöhnlichen Rahmen zu vereinen.

Mehr Infos und das ganze Programm unter www.langenachtderkirchen.at.