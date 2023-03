Mit BVZ-Abo zum Auto!

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

BVZ lesen lohnt sich – für Ewald Lebinger aus Lindgraben im Bezirk Oberpullendorf trifft das auf ganz besondere Weise zu: Er hat ein BVZ-Abo abgeschlossen und erhält auf diese Weise nicht nur Woche für Woche interessanten Lesestoff und relevante Informationen aus seiner Region und dem gesamten Burgenland, sondern er hat darüber hinaus auch noch den Hauptpreis bei der BVZ-Abolotterie abgeräumt und einen Hyundai Bayon gewonnen.

Die Abolotterie war von der BVZ ins Leben gerufen worden, um sich bei ihren treuen Lesern ebenso zu bedanken wie bei neuen Mitgliedern der BVZ-Leserfamilie. Jeden Monat im vergangenen Jahr wurden daher unter Abonnenten und Testlesern tolle Preise verlost wie etwa Kurzurlaube, Eintrittskarten, Einkaufsgutscheine und vieles mehr.

„Wie man bei dieser Aktion gesehen hat erfreut sich unsere Zeitung trotz aller Digitalisierungsmaßnahmen noch immer großer Beliebtheit. Es freut uns, dass wir als Mediengruppe im Burgenland die digitale Welt abdecken können, aber die gute alte Printausgabe nach wie vor gut positioniert haben. Das wollten wir mit dieser Aktion auch zum Ausdruck bringen“, unterstreicht der Chefredakteur und Geschäftsführer der BVZ, Markus Stefanitsch.

Schlüsselübergabe.bei Denzel Eisenstadt. BVZ-Chefredakteur Markus Stefanitsch, Gewinner Ewald Lebinger, Roland Punzengruber, Geschäftsführer Hyundai Österreich und Denzel-Geschäftsführer Heinz Wagner. Foto: NOEN

Gemeinsam mit Roland Punzengruber, Geschäftsführer von Hyundai Österreich, konnte er dem glücklichen Gewinner gratulieren. „Ich habe vor einem Jahr ein BVZ-Abo abgeschlossen. Da war ein Gewinnspiel dabei, von dem ich eigentlich gar nichts wusste“, konnte der neue Autobesitzer sein Glück kaum fassen. Mit seinem neuen Auto plant er unter anderem gemütliche Fahrten in die Berge, ist er doch gerne am Schneeberg, auf der Rax oder am Wechsel unterwegs.

Glückwunsch. Mit Hyundai-Geschäftsführer Roland Punzengruber (3.v.r.) gratulierten (v.l.) Heike Fenz-Bammer, Robert Richter, Michaela Grabner, Markus Stefanitsch, Alexandra Dutter und Christina Wiednig-Schranz vom BVZ-Team. Foto: NOEN

Der Hyundai Bayon wird ihm dabei ein perfekter „Begleiter“ sein, gilt er doch als kompakter Crossover in praktischer Größe mit SUV-inspiriertem Design.

„Hyundai ist 1992 nach Österreich gekommen als damals vollkommen unbekannte Marke und nach 30 Jahren kann man sagen, dass wir vom No Name zum Gamechanger im wahrsten Sinn des Wortes geworden sind“, erklärt Geschäftsführer Punzengruber. Während Hyundai kürzlich 30 Jahre in Österreich feierte, steht auch bei der BVZ ein besonderes Jubiläum ins Haus und zwar das 20-jährige Bestehen, das noch mit verschiedenen Aktionen gefeiert werden soll.