Ginmarkt: Dutzende Marken aus aller Welt zaubern Schlaraffenland!

In den stylischen Veranstaltungsräumlichkeiten der Wiener Ottakringer Brauerei werden am 22. und 23. September vielerlei Aussteller*innen ihre einzigartigen Gins präsentieren. Ob würziger oder süßer Geschmack, mit blumigen oder Zitrusnoten – die Geschmackspalette am Ginmarkt 2023 wird alle erdenklichen Nuancen bieten. Wer sich also durch das gesamte Spektrum an Gins kosten will, ist hier definitiv richtig! Hinzu kommen unterschiedliche Tonic- und Filler-Varianten, damit auch hier für jeden Geschmack das Richtige dabei ist.

Exklusive Marken und internationale Ausstellerinnen und Aussteller

Wer etwas Besonderes und Einzigartiges sucht, wird es hier finden. Hendricks, Rick Gin, Malfy, Cross Keys, Citadelle, Bobby’s, The Botanist, Wien Gin, Gin Sul, Munakra, Normindia, Scapegrace, Woif Gin, Baerenman, Brockmans, Martin Millers, GerGin, Mt. & Sea Gin, G’Vine, AX Elixier, GinRaw, XIBAL, Silent Pool, Pomatium, Windspiel, Lind & Lime, Tobermory, Etsu, Gin Magellan, Carginthia, Saigon Baigur, Kings View, Tidal Lines und noch viele mehr überzeugen mit ihren flüssigen Köstlichkeiten.

Vertreter*innen internationaler und heimischer Marken lassen hinter die Kulissen blicken und geben Einblicke in Herstellungsprozesse, den Geschmack und die Beschaffenheit ihrer einzigartigen Gins. Die grandiose Atmosphäre, Live-DJ, Ginwalks und die gute Stimmung machen den Ginmarkt zu einem unvergesslichen Festival für alle Besucher*innen.