Burgenland Kultinarium: Burgenland zu Gast in Wien

Für drei Tage siedeln die Burgenländerinnen und Burgenländer wieder mit „Sack und Pack“ mitten in die Wiener Innenstadt, auf dem historischen Platz „Am Hof“. Den Wein, burgenländische Schmankerl, Urlaubsangebote, Tipps zu Ausflugszielen und gute Laune haben sie natürlich im Gepäck.

Bereits zum 18. Mal präsentieren die Teilnehmer aus dem Burgenland ihre Schätze in der Wiener Innenstadt. Die Besucherinnen und Besucher freuen sich, „burgenländische Luft“ Am Hof zu schnuppern. Dabei ist es der Wein, der beim Kultinarium Am Hof im Mittelpunkt steht – charakteristische Rotweine, ausgezeichnete Weiße und der Uhudler aus dem Südburgenland. Gleich mehrere Live-Musikgruppen sorgen täglich für die richtige Stimmung. Auch diese Gruppen kommen alle ausschließlich aus dem Burgenland und unterhalten das Publikum mit schwungvoller Musik.