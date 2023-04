26. Mai Pannonia Talent Squad präsentiert lokale Musik-Highlights in Oslip

Lesezeit: 2 Min

Foto: The Blamphins

D as Burgenland hat viel zu bieten und das Pannonia Talent Squad möchte dies beim Ein-Tages-Festival in der CSELLO CSELLEY MÜHLE OSLIP am 26. Mai präsentieren. Von Indie-Cloudrap bis hin zu tiefgründigen Mundarttexten und energiegeladenem Rock ist für jeden Geschmack etwas dabei. Sichert euch jetzt eure Tickets und erlebt die Vielfalt der Burgenländischen Musikszene hautnah!