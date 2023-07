Der Termin für das Lovely Days 2024 steht fest!

Wir dürfen uns jetzt schon auf STATUS QUO freuen, die zu den erfolgreichsten und langlebigsten Rockbands aller Zeiten zählen und beim Lovely Days 2024 wieder den Schlosspark zum Beben bringen werden!

Die amerikanische Boogie-Blues Band CANNED HEAT sind 2024 On The Road Again und werden auch in Eisenstadt Halt machen und, wie ihr Name verspricht, ordentlich einheizen. TEN YEARS AFTER erlangten weltweite Berühmtheit durch ihre legendäre Performance von „I’m Going Home“ beim Woodstock 69 und beehren uns 24 in Eisenstadt!

Das Festivalgelände rund um die altehrwürdigen Gemäuer des Schlosses Esterházy bietet eine traumhafte Kulisse. Die Besucher*innen können das vielfältige musikalische Programm genießen, zwischendurch in den Hängematten entspannen und im VIP-Bereich wird ein köstliches Buffet aufgetischt. Ein abwechslungsreiches Kulinarik-Angebot sowie diverse Shopping-Möglichkeiten runden das Festivalerlebnis perfekt ab.

Early Bird Tickets sind ab Montag, 10. Juli 2023 – 10 Uhr und nur für kurze Zeit auf oeticket.com und im BVZ-Ticketshop erhältlich!