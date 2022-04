BVZ abonnieren und Auto gewinnen oder mit Testabo Top-Preise abstauben

Foto: Steppentierpark

Der Steppentierpark Pamhagen wurde 1975 gegründet. Auf einer Fläche von 13 Hektar sind ca. 50 Tierarten beheimatet, die teilweise freilebend sind und so von den Gästen hautnah erlebt werden können. Unter schattigen Baumkronen und wildromantischen Rundwegen wird der Ausflug in den Steppentierpark auch an heißen Sommertagen ein erfrischendes Erlebnis. Auf Bänken, in der Wiese sitzend oder im schattigen Gastgarten des Büffets, kann man sich entspannen und die Seele baumeln lassen. Neben dem Gastgarten steht ein Spielplatz für die kleinen Gäste zur Verfügung. Hunde: Damit der Familienausflug komplett ist, dürfen auch Hunde an der kurzen Leine am Ausflug in den Steppentierpark teilnehmen!

Auf einen Besuch freut sich der Steppentierpark Pamhagen!