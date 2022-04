BVZ lesen lohnt sich mehrfach

Vollbild

Jennifer Berger aus Lackendorf durfte sich über den Monatshauptpreis freuen: eine Auszeit in der St. Martins Therme & Lodge – ein Resort der VAMED Vitality World – nehmen, alle Entdeckerleistungen inklusive. BVZ-Marketingleiterin Melanie Buzanich und Chefin vom Dienst Michaela Grabner gratulierten zum Gewinn. Johann Frühstück aus Klingenbach darf sich einen Monatsvorrat Kobersdofer Schlossbräu schmecken lassen. Gabriele Thell aus Gols gewann einen Gutschein von Mc Donalds. Evi Friedrich aus Oberwart ist mit einem Ein-Jahres-Kombiabo (Print + ePaper) bestens informiert. In der kommenden Wintersaison kann Irene Galos ihre Nachtkarten am Semmering einlösen. Enkel Kevin Galos übernahm den Preis für seine Oma. Karin Schügerl aus Wiesen wurde mit einer Familieneintrittskarte vom Reiters Resort in Stegersbach überrascht. Marco Kornfeind aus Großwarasdorf kann nun einem Monatsvorrat Wolf Nudeln verkochen. Über einen Shopping-Gutschein vom Fashion Outlet Parndorf dürfen sich Helmut und Renate Tschank aus Leithaprodersdorf freuen. Mit vier Eintrittskarten für das Konzert von Edmund in der KUGA Großwarasdorf kann Yvonne Meerkatz aus Mattersburg einen Konzertabend mit Freunden genießen.

